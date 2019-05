Allmänna Arvsfonden övertar huset på Brattås 213 i Härnösand

Ett av systrarnas största intressen är att filma. Hemma hos Annelie finns två stora lådor med smink och kläder som hon har designat till olika filmer.

– Vi är ett gäng gamla kompisar från Gävle som gör kortfilmer. Just nu visas vår film "The music of John Low" på olika filmfestivaler, berättar tvillingarna.

Annelie fungerar som kläddesigner och skådespelare, medan Agneta jobbar med specialeffekter och sköter kameran.

De har båda vunnit priser på filmfestivaler.

– Vi har gjort fyra filmer med Marko Kattilakoski. Han skriver jättebra manus, säger Annelie.

Det händer ofta att enäggstvillingarna Annelie och Agneta misstas för varandra.

– Jag har till och med sagt åt mina arbetskamrater att om de ser mig och jag inte hälsar, så är det min tvillingsyster, säger Annelie.

Hon och Agneta föddes på Bodens BB och tillbringade sina första år i Luleå.

När de var två år gamla flyttade familjen – som förutom tvillingarna bestod av storebror Daniel och föräldrarna Hans och Birgitta – till Sundsvall.

– Efter några år flyttade vi till hus i Timrå, men när vi skulle börja nian gick flyttlasset till Gävle, berättar tvillingarna.

Deras föräldrar var alltid noga med att tjejerna skulle behandlas som två olika individer.

– Det fanns lärare som ville slå ihop våra kvartssamtal till ett enda i stället för två, men det gick inte mamma och pappa med på, berättar Agneta.

Som barn var både hon och Annelie intresserade av att designa kläder.

– Men när vi skulle börja gymnasiet hade jag ändrat mig och ville bli arkitekt. Jag sökte naturteknisk linje med inriktning på bygg, och Annelie valde naturvetenskaplig linje, berättar Agneta.

Direkt efter gymnasiet vände tvillingarna tillbaka till Sundsvall och flyttade in hos barndomsvännen Linda.

År 2000 började tvillingarna jobba på nummerupplysningen i Nacksta.

Ganska snart bestämde de sig för att flytta till Stockholm, men i maj träffade Annelie sin blivande make Henrik och kärleken slog till.

När Agneta drog till Stockholm stannade Annelie kvar i Sundsvall.

Hon jobbade kvar på nummerupplysningen fram till 2001 när Casino Cosmopol slog upp portarna i Sundsvall.

– Jag fick en gedigen utbildning till croupier och dealer och började jobba på premiärkvällen. Så småningom avancerade jag till inspector dealer och instruktör, berättar Annelie.

Men efter fyra år orkade hon inte jobba natt längre.

– Jag har haft barnreumatism sedan jag var nio år, och de tunga skiften påverkade min sjukdom negativt, förklarar hon.

När maken Henrik fick jobb i Eskilstuna flyttade Annelie med.

– Jag pluggade mönsterkonstruktion, modeskiss och sömnad på Tillskärarakademin parallellt med att jag hade olika ströjobb, berättar hon.

Under samma period började Agneta plugga till byggnadsingenjör med inriktning mot arkitektur- och miljöanalys i Gävle.

– Efter utbildningen fick jag jobb på Fiskarhedenvillan i Borlänge, berättar hon.

Agneta ville arbeta med större projekt och våren 2011 sökte hon och fick jobb som byggnadsinstruktör på Sweco Structure i Stockholm.

– Jag var bland annat med och projekterade ombyggnaden av hoppbacken i Falun inför VM 2015, berättar hon.

Även om hon och Annelie bodde på olika ställen fanns de alltid där för varandra.

– Annelie är min allra närmaste vän – hon känns som en del av mig. Jag kan inte föreställa mig ett liv utan henne, säger Agneta.

– Det är likadant för mig. Agneta kommer alltid att komma först. Det är tur att jag träffade en så förstående man som är trygg i sig själv. Han förstår hur mycket Agneta betyder för mig, inflikar Annelie.

Av någon anledning växte hon och Agneta upp i tron att de var tvåäggstvillingar. De tyckte inte att de var särskilt lika varandra.

– När vi var i 20-årsåldern gjorde vi ett dna-test som visade att vi var enäggstvillingar, säger de.

För fyra år sedan kom Agneta till Sundsvall för att hälsa på – och blev kvar. I dag jobbar hon som byggnadsingenjör.

Efter flera år i butiksbranschen arbetar numera Annelie som studiestödsutredare på CSN.

– Det är jätteskönt att bo i samma stad. Vi umgås mycket. Vi går ut och käkar lunch och tränar tillsammans och framför allt har vi så himla roligt tillsammans. Vi skrattar ofta och får aldrig slut på samtalsämnen, säger tvillingarna.

De har åkt Vasaloppet fem gånger tillsammans.

– Träningen har resulterat i att jag kunnat sluta med alla mediciner jag tagit mot reumatismen, säger Annelie.

Ett annat gemensamt intresse som tvillingarna har är musik.

– Vi åker ofta på musikfestivaler. Veckan efter att vi fyllt år drar vi till Sweden Rock. Det ska bli jättekul, säger de.

Om Agneta:

Namn: Agneta Morin.

Fyller: 40 år den 31 maj.

Gör: Byggnadsingenjör på Sweco Structures.

Bor: I lägenhet i Sallyhill.

Intressen: "Förutom film och musik älskar jag att fjällvandra och åka längdskidor. Dessutom tränar jag rallylydnad med min hund Kensie."

Familj: "Systern Annelie, storebror Daniel, föräldrarna Birgitta och Hans, Annelies man Henrik som är som en bror för mig och min hund Kensie, en tio år gammal bichon havanais."

Om att fylla 40: "Det känns jätteskönt och lite roligt. Jag har absolut ingen åldersnoja."

Firar: "Vi ska ut och äta med närmaste familjen på födelsedagen, veckan efter åker vi på Sweden Rock Festival och till hösten blir det en fest för våra vänner och bekanta."

Om Annelie:

Namn: Annelie Morin.

Fyller: 40 år den 31 maj.

Gör: Studiestödsutredare på CSN.

Bor: I villa på Alnö.

Familj: Systern Agneta, maken Henrik, föräldrarna Birgitta och Hans, storebror Daniel och Kensie.

Intressen: Film, musik, sömnad, träning och längdskidåkning.

Om att fylla 40: "Det känns skönt, även om jag har haft en 80-årig kropp sedan jag var nio. Det känns bra att jag blivit tryggare i mig själv och lärt känna mig själv bättre."