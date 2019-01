Sara och Niclas hade nästan renoverat klart – då hittade de drömhuset: "Finns en unik charm i den här typen av villor"

Det är lätt att förstå varför Sara en gång föll pladask för villan. Det är stort och luftigt samtidigt som det ger en varm och inbjudande känsla. Villan byggdes 1921, och här bodde en gång i tiden sjökapten B. Granlund.

– Om han även byggde det kan jag inte svära på, men det är det namnet jag hittat, förklarar Sara.

Det har gått fyra år sedan de köpte villan. Hon och sambon Niclas Palmqvist hade nästan renoverat klart sitt första hus, men när villan dök upp till försäljning, såldes, men kom tillbaka till försäljning så kunde Sara helt enkelt inte låta bli.

– Vi köpte det innan vi ens sålt vårt eget hus, det slog mig först efteråt att jag kanske borde ha tagit det lite lugnare, fortsätter hon.

Det var villans interiör hon drogs till.

– Allt det gamla som är så svårt att kopiera. Det finns en unik charm i den här typen av villor. Att det dessutom var helt renoverat var en stor fördel. Vi hade aldrig orkat börja om efter det andra huset, säger Sara.

De har egentligen bara ändrat ytskikt sedan de flyttade in.

– Det var väldigt vitt när vi flyttade in och jag gillar lite mörkare färger så jag har bland annat ändrat tapeten i matsalen och målat om i hallen på övervåningen, fortsätter hon.

Hallen gick från vitt till mörkgrått. De tog hjälp av stylisten Caroline Edberg för att hitta rätt.

– Det gjorde väldigt stor skillnad för rummet. Bland annat kom den öppna spisen fram på ett helt nytt sätt mot en mörkare bakgrund, förklarar Sara.

Till vardags arbetar hon som mäklare på Fastighetsbyrån i Sollefteå. Det har hon gjort sedan 2,5 år.

– Jag blev arbetslös och bestämde mig för att byta bana och då hade alltid mäklaryrket legat och grott i mitt undermedvetna.

Hon läste under ett år på distans via Högskolan i Halmstad för att komplettera tidigare studier. Sara hade redan innan hon påbörjade utbildningen kontaktat Annacarin Holmgren på Fastighetsbyrån som anställt henne med kravet att hon började arbeta efter avslutad utbildning. Det gick nästan. Under tiden Sara studerade blev hon svårt sjuk.

– Jag fick bröstcancer var tvungen att påbörja en behandling, förklarar hon.

Trots detta fortsatte hon att studera.

– Vissa frågade mig om jag inte tröttade ut mig. Men för mig var det viktigt att ha ett mål och sträva framåt.

– Jag studerade och fortsatte att hålla mig aktiv även när jag blev trött, fortsätter hon.

Efter utbildningen var färdiggjord var hon sjukskriven i tre månader innan hon påbörjade sin tjänst på Fastighetsbyrån.

– Jag gjorde min sista cellgiftsbehandling en månad innan.

Idag är Sara frisk.

– Men jag ska fortsätta gå på kollar och genomför en efterbehandling i tio år, berättar hon.

I huset finner hon lugn och ro.

– Det är det bästa med det här huset. Det är väldigt lugnt och det har ett väldigt naturligt flöde, säger Sara.

Bäst trivs hon i köket och i matsalen sedan de tapetserade.

– Det känns som att vi börjat hitta vår egen prägel på huset.

Dock känner Sara att de fortfarande har lite jobb kvar att göra.

– Jag skulle säga att vi jobbar mot känsla av fransk bistro, vi gillar auktioner och har gärna naturmaterial blandat med budgetfynd, fortsätter hon.

Om det är familjens sista hus är hon inte helt säker på. Suget efter att renovera har börjat komma tillbaka.

– Skulle jag hitta ett litet hus vid en sjö skulle jag nog slå till, men det skulle nog i första hand handla om ett fritidshus.

Bildextra: