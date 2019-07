Stort intresse för nya lägenheterna i Bosvedjan – alla redan uthyrda: "Löper på enligt tidsplan"

Lägenheterna lades ut på Mitthems webbplats i slutet av mars och sedan dess har runt 500 personer anmält intresse för att bo där. Möjligheten att teckna hyreskontrakt erbjöds sedan utifrån köppoäng och de sökandes önskemål.

''Bygget löper på enligt tidplan och hyresgästerna kommer att få flytta in under december 2019'', säger Per Nässbjer, fastighetsutvecklare på Mitthem.

Förutom det har Mitthem ansökt om bygglov för ytterligare 132 lägenheter i Byhöjden. Det finns i dagsläget inte något styrelsebeslut för när det kan bli en eventuell byggstart av ytterligare lägenheter i kvarteret.

Även fastighetsbolaget Amasten har visat intresse för området där de under nästa år vill bygga två nya niovåningshus i bostadsområdet med omkring 120 hyresrätter.

''Vi hoppas snart få information från regeringen i frågan kring nytt investeringsstöd för hyresrätter så vi kan fatta beslut om Byhöjden etapp 2 och Njurundabommen'', säger Pernilla Berg, ordförande i Mitthem.