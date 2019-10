Brånfelt: 2000-talets bästa spel – finns det ens i verkligheten?

Miljoner gamers världen över bänkade sig i söndagskväll för att spela sitt online-favoritspel ”Fortnite”, avsnittet ”säsong 10”, som så klart sändes live på bland annat Youtube och Twitch.

Alla visste att det var något stort på gång just den här kvällen då det pågått en nedräkning på en digital display i himlen inför det.

Utvecklarna Eric Games hade också lämnat små antydningar och ledtrådar i spelet inför live-eventet.

Spelarna världen över:

”Aha, säsong 11, nästa kapitel, ska börja, kul!”

De trodde fel.

Det var ingen början - det var slutet.

Jag deltog inte men har i efterhand sett Fortnite gå under på video på YouTube - MED kommentarer från chockade, vrålande spelare.

Ungefär så här, mitt i pågående spel:

Först en komet, sedan fler, sedan - kometregn. Marken i spelet började skaka, en röd blixt sköt ner på spelkartan, en ö, följt av explosioner. Plötsligt lyfte spelkaraktärer från marken, upp i luften. Byggnader kolappsade, marken skrynklades ihop, ön, kartan, karaktärer, hela spelet, sögs iväg, upp, bort.

Menyer och allt.

Schluuurp bara!

Rakt in i ett ett digitalt svart hål, som sedan fanns kvar på skärmen.

”Fortnite” knep titeln ”Årtusendets grande finale” - right? - och bör vara med i snacket när spelvärlden summerar 2010-talet.

Svenska Mojang-succén ”Minecraft” också.

Det populära spelet toppar just nu The Guardians pinfärska lista över 21:a århundradets 50 bästa spel.

”The legend of Zelda: Breath of the wild” (2017) är på andra plats.

Samma spel är nia på Business Insiders lite snobbigare - metacritics-baserade - alla tiders-lista, med ett annat Zelda-spel i topp: ”The Legend of Zelda: Oscarina of Time” från 1998 (släppt på NES-plattformar).

”Minecraft” är inte ens topp 20 där men det är ju inte coolaste spelet bland kritiker.

Det är ju så populärt, menar jag.

Den retoriska frågan om EA Sports ”FIFA 20” inledning var mest med för protokollet. Bästsäljaren (FIFA är världens populäraste sportspel) är sällan eller aldrig med på kritikernas årsbästalistor.

Kanske EA Sports skulle låta CL-finalen sjunka ner i underjorden och dra resten av spelet med sig, göra ”omvänd Fortnite”?

Det skulle, åtminstone, skapa svarta rubiker.

TOPPEN: 1-1 mot Spanien. Ändå.

BOTTEN: 1-1-målet. Ändå…

Alltings 10 i topp:

1. OPERAN I SÖRÅKER

Utsålt på höstpremiären på Söråkers Folkets Hus: Puccinis ”Turandot” i lördags, live från Mets i New York.

2. MIN VÄN FASCISTEN

Enligt pålitlig recension (i ST!) ”något av det bästa” som Teater Västernorrland levererat. Gå och se!

3. ANROP AMAZONAS

Söråker-profilen Dag Jonzons film om kampen för regnskogen. Finns (igen!) på SVT Play.

4. UNTZ UNTS

Ny house/techno-klubb, EQ House, Skönsberg. På menyn: Alexander Wallin (live), Björntass med mera. Ikväll!

5. CATTI BRANDELIUS

Sista chansen se ”Sluta kasta Freud i ansiktet på mig jag få så dålig hy av honom” på Kulturmagasinet i helgen.

6. DANNY COOLTMOORE

Stans hårdast jobbande artist släpper ny singel idag: ”Lång väg kvar att gå”!

7. TAKIDA

Cool videodagbok för fans från bandets The Master Tour Diary på Youtube.

8. JAKOB HELLMAN

Tillbaka i Sundsvall för första gången sedan Pipeline-giget på ”…och stora havet”-turnén 1989. Tonhallen i morgon lördag.

9. MOTO BOY

Kommer till sta’n på ”Stökigt hjärta tour”. Singeln ”Vi kör tills vi dör” i bagaget. Q.bar live i morgon lördag.

10. GIFFARNA

De i blågult Lustig, Forsberg - och Marcus Danielsson. Och de som ska möta AFC Eskilstuna i kväll, fredag. Forza!