Brånfelt: 2019 i Medelpad – var som bäst i december

Varje krönikör med självaktning gör den här tiden på året en årets-lista.

Det här är en sådan krönika.

Slutsats: den bästa tiden 2019 är precis just nu.

Årets rykte:

Diestinct - legendariskt rockband från Sundsvall som splittrades för 36 år sedan och är det enda bandet i världen från postpunk-epoken som aldrig återförenats - ska göra comeback.

Årets kommentar drypande av tvivel:

Ha ha, okej, okej. Och Beatles ska också återuppstå, ja?

Årets rykte - del 2:

Diestinct är i studio.

Årets jag är fortfarande skeptisk-kommentar:

Sure. Oasis kommer också att återförenas.

Årets chock:

Diestinct är med på Massproduktions julkalender, en spellista på Spotify och andra streamingtjänster som börjar den 1 december; varje dag släpps en ny låt med ett nytt Sundsvallsband som gör en cover på ett gammalt lokalt band eller så gör ett gammalt återförenat lokalt band något nytt eller tidigare outgivet.

Och Diestinct återuppstod med en helt nya låt: ”Minns du mig”, speciellt skriven för spellistan och Massproduktions 40 års-jubileums-album.

Alla andra kända upplösta Punksvall-band hade återförenats innan; Brända Barn, flera gånger, Rasta Hunden, en eller två, Pizzoar, flera gånger, Vakuum, så sent som på Massproduktion-galan på EQ House i Skönsberg.

Men Diestinct? Aldrig. Bandet som jämfördes med The Jam i början av 1980-talet skulle aldrig mer spela tillsammans.

Det har gått rykten, som det i början av texten men det hände aldrig.

Att Jan Zachrisson, sång/gitarr, Mikael Selin, bas, Jörgen Bergmark, trummor skulle återförenas var ju lika sannolikt som att ABBA eller Oasis skulle göra det.

”Minns du mig” är en suverän comeback och låter precis som det är: ett briljant återförenat band som växt upp och blickar tillbaka på åren som unga och arga rockers i Punksvall.

Årets lokala hit: ”Sunday mornings” - The Confusions

Årtiondets lokala hit: ”We’re Not About To Fall Apart” - Lars Bygdén

Årets cover: ”Centrum” - Red Mecca/Lars Bygdén

Årets cover 2 - …: Alla covers från Massproduktions julkalender som förtjänar nämnas får inte plats. Finns spellistan. Se det som nyårshelgens säkraste lyssningstips!

Årets arrangör: Club Deströyer.

Årets klubb: Club Go Go, EQ House, med Jonny Cutz.

Årets comeback-arrangör: Anders Tjacka, Sundsvalls Torgfest.

Årets chock 2: GIF Sundsvall åkte ur allsvenskan…

Nästa års album: Massproduktion 40.

TOPPEN: December 2019.

BOTTEN: Pass.

Björn Brånfelt

Alltings 10 i topp:

1. ANNA STADLING

Sångerskan från Sundsvall som ska sjunga in det nya året tillsammans med Stina Wollter i SVT:s direktsändning från Skansen på nyårsafton.

2. SUNDSVALLSREVYN

”Stormvarning” heter årets lokalrevy, premiär på i Sundsvalls teater på nyårsafton.

3. MITTREVYN

Regional revy, ”Ett rent nöje” , premiär på Härnösands teater, på nyårsafton.

4. RED MECCA

”O Holy Night”. Från ingenstans dök den på Youtube i julhelgen - en makalöst vacker elektronisk version av den klassiska julpsalmen.

5. 50x70 VOL 3

Succé (igen!) för pop up-utställningen på Galleri Granen på juldagskvällen. 15 konstnärer, 50 posters och besökare uppåt väggarna.

6. GINA DIRAWI

Aktuell i dokumentär på SVT där hon berättar om hat och hot efter att hon varit julvärd i SVT (2015).

7. TIMRÅ-AIK

Toppen mot botten i Hockeyallsvenskan - och det är Timrå som är topplaget. I kväll i Timrå.

8. MODO-TIMRÅ

Derby igen! På söndag smäller det i Fjällräven Arena i Örnsköldsvik.

9. JVM

Roligare än ”riktiga” VM? Vi är många som tycker det. Många tv-fester att se fram mot från hockeytokiga Tjeckien. Började i går!

10. SUCCESSSION

Kolsvart komedi (väl?) om familj i mediaimperium på HBO. Värre än Dallas!