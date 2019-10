Brånfelt: Dags för skivmässa i Sundsvall – det här ska du spana efter

Sundsvalls Skivmässa, grundad 1988, har kört på sen dess, här och där i stan, på Aveny, Tonhallen, Berners (jo!), och var var det mer nu då… äh, nevermind, nu är det på Pipeline sedan länge, Sveriges anrikaste rockklubb, mer rätt plats kan det knappast bli.

Sjuttio (!) överlastade bord, puh. Man går in, dyker ner i första backen man ser och är lost en timme eller tre eller fler, tack för kaffet!

”Få se nu, vad var det jag skulle kolla efter, oj, kolla här… en Hüsker Dü i kanonskick och där… ursäkta mig, flytta på dig, wow, Nick Cave & the Bad Seeds första, nästan mint!”

Det är vinyler som är grejen på mässan, på alla skivmässor nuförtiden, men man kan handla cd, böcker, kassetter och annat också.

Den mytomspunna kassetten med T.G.U. nämnd i ingressen, vore nåt.

T.G.U. från Gnarp, repade i källaren under ICA Stjärnan då de spelade in, blev sedan kända som The Kristet Utseende. Kassetten kan ha getts ut på Ägg Tapes & Records men det kan också vara så att den inte ens finns. Fatta vilken raritet i så fall!

Som en live-bootleg från Ulf Lundells gig i Hultsfred 1999 typ. För en liveplatta från en inställd spelning är väl också en liveplatta?

Anti liksom, som Ebba Gröns ”Anti-rock”.

Första singeln, den som Thåström, Fjodor och Gurra tryckte själva, blått omslag, Efel Records, uppskattat värde: 15 000.

Nä, den svarta som Mistlur återutgav är inte på den nivån.

Punksvall-skivor, åren 1979-1981, är också heta. Huvudtvätt/Picnic Boys-singeln, den med svart utvikningsbart omslag, värd upp mot 5000, kanske mer.

Pizzoar, Vacum och Krunch (några år senare men okej) kan också dra iväg i pris.

Själv lär jag, som vanligt, suck, spana efter Alice Cooper. ”School’s Out”, ”Billion Dollar Babies” och ”Killer”, gamla i mint condition, med intakt artwork.

Lär sluta med att jag köper en till påkostad, hårt inplastad, de luxe-nypressning av ”Killer” som, när jag lyckats sprätta den hemma (med stämjärn eller nåt sånt) inte heller innehåller utvikskalendern från 1972.

Till sist: Ser du en promoplatta med feltryck, vilket band som helst - köp! Finns inget hetare, undantaget möjligen kassetter som kanske inte finns och bootlegs från inställda konserter.

Rock on!

TOPPEN: Greta!

BOTTEN: 20,7 procent.

Björn Brånfelt

ALLTINGS 10 I TOPP

1. RED MECCA

Nya Red Mecca - med sångerskan Susanne Jonsson - släpper efterlängtade albumet ”Truth” i dag!

2. OTTO WALLIN

Boxningsstjärnan som kom hem till Sundsvall och delade ut kramar för världens barn på torget. Stort!

3. GIF SUNDSVALL

Den sagolika vändningen mot Sirius, segern mot Kalmar - wow liksom! Det är ett pånyttfött GIF Sundsvall vi ser i höst. Forza!

4. TEATER VANHEDEN

Spelade ”APT med Gud” på Sveateatern. En gång. Utsålt. Nu ropar vi alla: ”En gång till, en gång till!”

5. TIMRÅ IK

Suverän start i Hockeyallsvenskan, oavsett hur det gick i derbyt mot Modo i onsdags (det här skrivs före).

6. JESSICA FALK

Förra veckan: Singeln ”Här med dig” och livegig på q.bar. Den här veckan - Videon!

7. DANIEL STÅHL

Vinna VM-guld när man gör sin sämsta tävling för året… det är nästan Ricky Brusch-vibbar på det!

8. ARMAND DUPLANTIS

VM-silver i stavhopps-rysaren i tisdags. Det är - på riktigt - overkligt. Att han kan hoppa så där högt, iiieh!

9. ANGELICA BENGTSON

Knäckande att hon inte bröt ihop efter att ha brutit staven och sedan satte nytt svenskt rekord i VM-finalen.

10. NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Släpper nytt i dag, dessutom ett dubbelalbum: ”Ghosteen”.