Bristande rutiner ledde till hjärtstopp – klassas som allvarlig vårdskada

Region Västernorrland har utrett en händelse där en patient fick hjärtstopp som delvis orsakades av för låg kaliumnivå i blodet. Utredningen är klar och händelsen har anmälts till IVO, inspektionen för vård och omsorg.

Patienten hade genomgått en omfattande bukcanceroperation. På utskrivningsdagen togs prover som visade på ett lågt kaliumvärde. Provsvaret uppmärksammades dock inte förrän fyra dagar senare. Patienten kontaktades och informerades om kaliumvärdet samt att nya prover skulle tas på hälsocentralen efter helgen.

Redan dagen därpå kom patienten in akut till sjukhuset med feber och frossa. På akutmottagningen misstänkte man infektion med blodförgiftning och tog prover som bland annat visade att kaliumnivån hade sjunkit ytterligare. Detta uppmärksammades inte denna gång heller utan patienten skrevs in på en vanlig vårdavdelning. Under transporten till avdelningen fick patienten hjärtstopp i hissen.

Hjärtlungräddning startades och patienten återhämtade sig efter hjärtstoppet. Region Västernorrland har i sin utredning kommit fram till att det låga kaliumvärdet i kombination med blodförgiftning med all sannolikhet bidrog till att patienten fick ett hjärtstopp och således åsamkats en allvarlig vårdskada.

Utredningen visar även att händelsen orsakats av att man inte följt gällande rutiner och checklista vid utskrivning. Åtgärder som föreslås är att händelsen ska tas upp som ett lärande. Gällande rutiner ska aktualiseras hos befintlig personal och man ska även säkerställa att ny personal får kännedom om utskrivningsrutinerna och checklistan.

Händelsen, som klassificeras som allvarlig vårdskada, har anmälts enligt Patientsäkerhetslagen till IVO för att få prövat om genomförd utredning samt förslag till åtgärder är tillräckliga för att uppnå en god patientsäkerhet.