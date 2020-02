Brittiska succéorkestern till Sundsvall: "Vi är inget bra exempel på hur man blir framgångsrik"

1985 grundades The Ukulele Orchestra Of Great Britain och blev snabbt en framgång i Storbritannien. Från pubspelningar ena månaden till framträdanden i tv på BBC den andra och även shower på större arenor. Därefter spelade de på en rad olika platser över hela världen, men det skulle lite otippat dröja ända till mitten av 00-talet innan orkestern spelade i Sverige där Reginateatern i Uppsala var först. Att Skandinavien skulle komma så sent i karriären har mest varit en slump.

– Vanligtvis tar man som artist kontakt med en bokare som ser till att sätta en turné med en i det land där man vill spela. För oss har det snarare varit så att folk runtom i världen fått nys om oss och velat ha oss till sig och så har vi bara svarat ja och kommit dit. Vi är inget bra exempel på hur man blir framgångsrik, konstaterar grundaren George Hinchcliffe över telefon.

Nu kommer orkestern till Sundsvall och Tonhallen 1 mars.

Hinchcliffe har en mycket positiv bild av landet.

– Vi har alltid haft det bra när vi spelat i Sverige. Och jag tycker Sverige är ett föredöme vad gäller till exempel sjukvård. Inga länder är perfekta, men ni ger intryck av att vara ett upplyst land på många sätt.

Gruppen gör finurliga covers på allt från Sex Pistols och Nirvana till spaghettivästern-filmmusik och David Bowie.

– Det är massor av kul på våra konserter. Vi brukar säga att det är en show med en "plockande" grej efter en annan. Med det menar vi att det engelska ordet plucking är likt ett fult ord: fucking.

"En jävla grej efter en annan" alltså. Det låter väl inte fel? I gruppens marknadsföring brukar de också hävda att deras ukuleler är köpta för "växelmynt", det vill säga nästan ingenting.

– Det stämmer dock inte riktigt nu då folk donerar de flesta till oss.

Ukulelen är ett världsomspännande fenomen som förstås var välkänt långt innan bandet som kallar sig "The Ukes" etablerade sig.

– Men vi var absolut först i världen med att kalla oss ukulele-orkester. Vi har också varumärkesskyddat vårt gruppnamn. Om några vill kalla sig Ukulele Orchestra Of Sweden, skulle det däremot inte störa oss.