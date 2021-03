Brukar innebära intäkter – nu blir slutspelet ett ekonomiskt minus för Timrå IK: "Miljonbelopp det handlar om"

Efter seriesegern i Hockeyallsvenskan kliver Timrå IK direkt in i kvartsfinal.

Ett slutspel som innebär drömmar och mål – men också kostnader.

Förstaplatsen i Hockeyallsvenskan innebär hemmaplansfördel för laget vilket ger färre resor, men det blir ändå tufft ekonomiskt.

Under ett vanligt år innebär slutspelet biljettintäkter och fulla läktare, men i år sätter coronaviruset stopp för den typen av pengar in.

– Ja, ju längre vi går, desto mer kommer det att kosta oss. Så är det. Vi har ganska bra koll på vad det kommer att kosta, men det är svårt att sia om det med tanke på att det beror var motståndet kommer vara. Det handlar mycket om resekostnader, säger Timrå IK:s klubbchef och VD Jonas Torines.

Hur mycket skiljer det sig ekonomiskt jämfört med ett vanligt år, utan pandemi?

– Det är miljonbelopp det handlar om. Ett vanligt år hade du kanske budgeterat med att nå slutspel och då nått nollresultat, samtidigt som allt annat blivit en bonus. Nu kan man bara räkna baklänges på alla matcher som vi förhoppningsvis ska spela. Det är mycket pengar det handlar om.

Inför säsongen var Timrå IK:s prognos att de skulle förlora 16 miljoner kronor på grund av coronapandemin och de tomma läktarna.

Sedan dess har det ljusnat.

Hur ser du på er ekonomi just nu?

– Vi har ungefär 2,5 miljoner kvar till ett nollresultat, men det är svårt att säga var vi kommer landa eftersom det kan diffa väldigt mycket beroende på allt här i slutet.

– Men vi gör det fantastiskt bra och jag är väldigt stolt över hela verksamheten och hur vi har tagit oss an allt det senaste året. Mycket handlar om tre ben som vi pratar mycket om. Det är statliga bidrag, egna besparingar och nya intäkter, med framför allt stödbiljetterna.

Han lyfter fram stödet från samarbetspartners och supportrar som det viktigaste under den gångna säsongen.

– Det är helt enormt tycker jag, framför allt att det är vecka ut och vecka in. De viker inte ned sig och det tycker jag säger mycket om Timrå IK som klubb.

Hade du trott att det stödet skulle vara så stort?

– Det är klart jag hade hoppats på det. Jag vet hur stort stödet är för Timrå IK, men det är inget jag hade förväntat mig. Det har varit över förväntan.

Samtidigt menar han att supportrarnas stöd har saknats på läktaren.

– Att inte ha den sjätte spelaren känns jättetråkigt faktiskt. Jag tror vi hade varit ännu mer svårslagna med vår publik på läktaren. Jag tror de hade hjälpt till något enormt. Men de hjälper oss på distans nu också.

Känner du dig trygg över den ekonomiska situationen just nu?

– Ja. Jag märker i organisationen att alla är lugna och trygga. Vi har koll på de här siffrorna och bor bland dem.

– Jag vill verkligen påtala att vi har koll på vår ekonomi just nu. Sedan får vi se vad resultatet blir, men vi kommer fixa det här året. Vi har drygt en månad till med hårt arbete och det gäller att jobba ända in i mål, för nästa säsong börjar 1 maj. Vi ska gå in i den säsongen bra och är väl förberedda.