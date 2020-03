Butik Annelie nyöppnar i Sundsvall: "Roligt att vara den som går mot strömmen"

Visst har tankarna på en ny butik skvalpat där i baktankarna, men att Annelie Emanuelz-Andersson nu väljer att satsa i Sundsvalls centrum där så många andra butiker stänger, ingick egentligen inte i planen.

Det var efter ett inredningsuppdrag som hon passerade den anonyma lokalen på Tullgatan 6 och nyfikenheten tog över. Det som i verkligheten var ett valvformat fönster med fördragna gardiner och en låst dörr, framstod i det hon kallar för sitt "tredje öga" som en pampig butikslokal med takstuckaturer och herrgårdspanel. Och där – från sitt trottoarperspektiv – såg hon alla möjligheter.

I själva verket var det Ljusexpertens lagerlokal hon hade passerat, fick hon veta efter ett samtal till fastighetsägaren. Då visste ingen av dem att Ljusexperten planerade stänga – vilket framgick kort därefter och Annelie fick förfrågan om att ta vid.

– Det kändes helt självklart. Det var ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till.

Kort efter att Annelie Emanuelz-Andersson stängde sin första butik, Butik Annelie, som låg på Bankgatan 6 diagnostiserades hon med giftstruma.

– När jag kom upp på sjukhuset hade jag en puls på 125, säger hon.

Det blev starten på en lång rehabilitering som också resulterade i en omvärdering av livets viktiga.

På sin högra underarm har Annelie sedan dess låtit tatuera texten "Everything happens for a reason".

– Precis så är det. Allt har sin tid, nu är jag på en annan plats i livet – nu känns det rätt att köra, säger hon.

Den första juni börjar hyreskontraktet gälla och Annelie får tillträde till lokalen. Då väntar intensiva renoveringar för att iordningställa butiken inför invigningen den 26 september – en invigning som redan nu rör Annelie till tårar.

– Det är verkligen inte bara en butik jag öppnar. Alla kommentarer jag har fått, alla samtal och hejarop. Jag älskar mina kunder – de betyder så mycket för mig. Det kommer vara otroligt mycket känslor den dagen när jag får stå där och hälsa alla välkomna.

Men i Sundsvall pratar man om "butiksdöden" och Annelie är själv väl medveten om den.

– Det är tragiskt att se alla tomma lokaler i vår vackra stad, men det är också därför det känns så roligt att öppna. Att vara den som går mot strömmen, säger hon.

Och orolig är hon inte.

– Nej, inte ett dugg. Jag har tre ben att stå på – inredningsuppdrag, egen design och butik. Och jag älskar det i hjärtat. Det måste du göra, för det kräver så mycket.

Butiken kommer att hålla öppet fredagar och lördagar och utöver det ha anpassade öppettider efter kundens behov. Lokalen fungerar både som ett showroom och butik, där Annelie också kommer att sälja och visa upp egen design – och efter tjugo år i branschen vet hon precis hur hon vill ha det.

– Jag har sållat och benat ut. Jag jobbar bara med leverantörer jag trivs med och tycker om. Mina hyresvärdar är ödmjuka och sympatiska och jag känner en sådan kärlek till mina kunder att det blir skitjobbigt när jag pratar om dem.

Än en gång får hon torka bort några översvämmade tårar.

– Det här görs med kärlek, och det ska kännas när man kommer till mig.