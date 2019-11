Butik i Birsta city är till salu – ägaren och baristan: "Jag vill lära mig något nytt"

Franchiseföretaget Kahls i Birsta citys stora entré är till salu. I sju år har Gabriella Blom och hennes anställda tillagat kaffe och sålt bland annat chokladpraliner, lokala delikatesser och ett stort urval av te. Företaget har ökat sin omsättning med en halv miljon kronor sedan hon tog vid 2012 och går bra enligt ägaren – men nu är det dags för något nytt.

– Jag tycker att det är bra att lämna i det här läget och jag vill att de som tar vid är lika måna om kvaliteten som jag har varit, säger hon.

Flera intressenter har hört av sig och Gabriella Blom hoppas att försäljningen kan genomföras i början av nästa år, eftersom julhandeln redan är planerad.

– Då är det kaos här, vi är sex stycken som trängs bakom disken. De stora försäljningstopparna är jul, alla hjärtans dag och påsken. Jag tänker att det är bäst för de nya att det är lite lugnare. Jag kommer att finnas till hands och hjälpa till i början, säger hon.

Kunden Anja Wahlund önskar köpa te i present. Burkarna trängs på rader bakom Gabriella Bloms rygg. Hon vänder sig vant om, sträcker sig efter en polkablandning och öppnar locket. Anja Wahlund luktar på några olika sorter innan hon kan bestämma sig.

– När jag började var kaffe som take away obefintligt, i dag är det väldigt uppskattat och jag har kunder som svänger in från både Hudiksvall och Härnösand och köper sitt kaffe.

Vad har du för planer nu?

– Jag kan det här med service, som 25-åring började jag att driva 52:ans kvartersbutik och jag har varit ridlärare. Nu skulle jag vilja lära mig något helt nytt och få nya perspektiv på livet. Man kan säga att jag är öppen för förslag, säger Gabriella Blom.

Vad önskar du av köparen?

– Det är viktigt att den som tar vid vill driva butiken i samma anda som jag har gjort. Det finns utvecklingspotential trots att lokalen är liten. Men den har enligt mig det bästa läget i Birsta.