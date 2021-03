Byggjättarnas dragningskraft oroar inte "dansken" – ser nya fördelar i det gamla: "Vi är som en lanthandel"

Han hade varit i byggsvängen både som egen och anställd, när han på hösten 1988 kom till den välkända järnvägsknuten i västra Medelpad.

Där de centrala delarna skulle snyggas till, bland annat med ett torg.

– Ja, jag var med och byggde där – och blev kvar, minns snart 57-årige Mousten, som i folkmun är "dansken" med de flesta.

På den tiden fanns ingen kombination av järn- och trävaror i samhället, däremot en gammal järnhandel.

– Men jag trivdes här och såg en möjlighet att köpa fastigheten där vi nu finns, och gjorde det också, och -94 startade jag verksamheten, minns Peder Mousten och fortsätter:

– Utvecklingen har gått mot stora byggvaruhus, med mycket självbetjäning, och några sådana jättar har vi inte här i västra Medelpad, även om Danielssons i Ljungaverk är stora och duktiga. Själva har vi väl funnit vår nisch, tycker jag.

De största i branschen finns tio mil bort åt alla väderstreck utom västerut, i Östersund, Sundsvall och Ljusdal.

Järn & Byggvaruhuset försöker på sitt sätt tillfredsställa "den vanliga människan".

– Vill man ha en speciell grej, eller funderar över något är det bara att komma in och höra med oss. Och behöver en kund lite assistans och goda råd i hemmet så hjälper vi också till. Det är en chans och eller fördel för oss i konkurrensen, säger Peder Mousten.

Annars har utvecklingen för Ånges danske profils företagsskapelse gått alltmer mot att sälja till företagskunder.

– Det har varit ganska jämnt, men vi säljer mer till företagskunder i dag, säger Peder Mousten, som de första åren var ensam, men sedan 14–15 år tillbaka har två anställda: Filip Filipovic och Staffan Nordlander.

En väl sammansvetsad trio vid det här laget.

– Det är också ett plus för oss, då vi har många gamla kunder – som varit med ett tag.

Och trots coronapandemin ligger omsättningen stadigt, där den legat de senaste åren, runt 9–10 miljoner kronor årligen.

– Det är okej för oss. Jag menar, det är ju svårt att öka när befolkningen minskar...

I butikslokalerna samsas exempelvis arbetshandskar och skjortor med spadar, slipar, toalettstolar, hammare och knivar med gängrör, spik, skruvar ... och så dyker plötsligt en nyckelmaskin upp.

– Jo, vi tillverkar nycklar också, skrattar Peder Mousten, som under några intensiva adventsveckor ser till att omsättningen får sig en rejäl skjuts och putsning uppåt, när last efter last med julgranar dyker upp.

– De hämtas från Danmark. Och där säljer vi en hel del till kunder lite längre från Ånge, bland annat har Svenska kyrkan varit en stor kund, fortsätter han.

Men allvarligt talat, hur har egentligen coronapandemin påverkat er?

– Faktiskt inte mycket alls. Det såg oroande ut i början av förra året, men sedan tog det mesta fart. Folk renoverade och grillade och den typen av prylar sålde vi slut på helt.

– Och i år, ja jag ljuger inte när jag säger att det blivit rena rivstarten.

Hur kommer det sig?

– Det är de nya vindkraftssatsningarna mellan Mellansjö och Grundsjön som påverkar handeln positivt. Det byggs massor där nere och behövs tydligen allt möjligt, skruvar, muttrar, bultar, verktyg, kraftledningsstolpar, järnstänger, isolering och järn till armering och allt vad det är, förklarar Peder Mousten, som skulle kunna göra listan betydligt längre.

Så även om vindkraftutbyggnaden engagerar, skapar debatt och har sina kritiker ser i alla fall Peder Mousten tydliga uppsidor för sin verksamhet nu under uppbyggnadsskedet.

– Vi behöver ta vara på det positiva, för det är klart att det är tufft för många. Och nedläggningen av sågen i Östavall var ett jättehårt slag för byn där och hela trakten väster om Ånge, säger Peder Mousten.

Nya Järn & Byggvaruhuset

Grundat: 1994.

Lokaler: Butik och lagerutrymmen vid Lantmannagatan i Ånge centralort.

Antal anställda: 3.