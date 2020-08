Byggstart nära för nya vindkraftsparker i Ånge – vill blåsa igång lokalt engagemang: "Jagar resurser"

Inom några år är tanken att två nya vindkraftparker ska stå färdiga och i drift i Ånge kommun. Samtidigt så finns ännu ingen samordning kring de lokala intäktsmöjligheter som byggnationerna ger. Detta trots att en byggstart uppges ligga bara några månader bort.

– Björnberget ligger närmast i tiden med planerad byggstart kring årsskiftet, så troligtvis kommer de i gång i början av 2021, säger Mats Gustafsson, näringslivschef på Ånge kommun.

Han berättar att det på näringslivskontoret finns en önskan om att genomföra ett projekt som i stora delar liknar det som genomfördes i Haverö, och som bland annat mynnade ut i lokalföreningen Vindbyarna.

– Men det kostar resurser som vi inte har i våran ordinarie verksamhet, så just nu håller vi på och jagar pengar till det, säger Mats Gustafsson.

Finansieringen är tänkt att dels gå via kommunens plånbok, men också via externa parter. Bland annat ska klartecken ha getts av Ljungastiftelsen till att gå in med 280 000 kronor.

Samtidigt bedöms det inte vara tillräckligt för att garantera ett projekt som lever så länge som det är nödvändigt.

– Det finns pengar så vi kan komma i gång under 2020, men det är ingen mening att dra i gång någonting nu om vi inte även har finansiering för 2021, menar Mats Gustafsson.

Förutom de parkområden som redan nämnts, och där exploatörerna har klara tillstånd för att börja bygga, så pågår också en tillståndsprocess för tre vindkraftprojekt där samråd är genomfört (Storåsen) eller pågår (Östavall och Långåsen).

Därtill finns som ST tidigare berättat tidiga intresseanmälningar för Marktjärn norr om Fränsta, samt Hortes och Kettilsberget i Haverö.