Byter Stöde mot BP – målspottaren om den efterlängtade chansen: "Vill se vad det kan generera"

Oskar Nordlund har varit en notorisk målskytt i division 2 under flera säsonger. På 74 matcher - fördelat över Ånge IF, IFK Timrå och i år Stöde IF - har han gjort 79 mål. Utav dem är åtta mål från den här säsongens fyra matcher.

Dessförinnan bombade han in mål i trean, men chansen högre upp har 27-åringen fått vänta på.

Fram tills nu.

Under måndagen blev det klart att han byter Stöde mot IF Brommapojkarna i Ettan Norra.

– Det blev klart mitt på dagen i dag (måndag). Sedan har jag hållit på och packat och fixat med grejer och nu sitter jag i bilen på väg ner. Så det har varit rätt pang på, säger Nordlund.

– Det blir en spännande möjlighet för mig att få prova på den här nivån och se om man klarar av det. Jag tror inte att det ska vara några bekymmer. Men det är många bitar som ska falla på plats. Nu är det ju flytt, sedan är det det sociala, att komma in i gruppen och så. Men grabbarna där nere är nog så fruktansvärt vana vid nytt folk, så jag tror inte att det ska vara någon fara alls.

Nordlund har tidigare under sommaren provtränat med Östersunds FK och tidigare även med GIF Sundsvall.

För några veckor sedan var även tanken att han skulle provträna med BP, men då skadade han sig strax innan det var dags.

Därmed blev det ingen provträning då, men övergången föll bevisligen inte ihop för det.

I stället har BP haft koll på Nordlund under de två senaste matcherna med Stöde, varav en lördagens match mot Friska Viljor där Nordlund gjorde två mål.

– De tyckte att det var olyckligt att jag gick sönder, men de ville ändå att jag skulle fokusera på att bli hel och var fortfarande intresserade av mig även om jag inte kom ner. Så då satt de och tittade på matchen mot Skellefteå och så hade de en scout på matchen i lördags. På så vis har de velat ta det längre.

Visste du på förhand om att de skulle kolla på matcherna?

– Ja, jag fick nys om det. Men det är väl inget som man försöker att fokusera på. Spelar man match så går man in för tre poäng.

Utifrån det berättar Nordlund att BP hörde av sig under söndagen, varefter de nu alltså har gjort klart med en övergång.

Valet att skriva på för BP säger han var enkelt.

– Jag har väl alltid väntat på en möjlighet uppifrån. Nu tycker jag att jag fick en väldigt bra chans och ett väldigt bra erbjudande. Då kände jag att jag ville hoppa på det tåget, se vad det kan generera och sedan få ett svar på om man klarar av det. Jag har ändå gjort några mål i några år nu, så nu ska det bli riktigt kul att få en chans.

Flytten ner sker alltså omedelbart och första träningen gör han redan under tisdagen. Därefter är han spelklar redan till BP:s match mot Nyköping på söndag.

Kontraktet med tabellfyran är skrivet säsongen ut.

– Jag kommer väl att kliva in för att göra mål. De vill ha någon som gör mål och det ska jag försöka att leverera, säger Nordlund.

Ser de dig som en startspelare eller vad har de sagt?

– Ah, det hoppas jag så klart. Men samtidigt så tar jag ingenting för givet. Jag kommer att åka ner dit och kriga, träna på som vanligt, försöka bli bättre hela tiden och spela så mycket som möjligt. Gärna 90 minuter varje match, så klart.