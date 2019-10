Candy Lane en vinnare igen på Bergsåker

BERGSÅKER. I ett sprinterlopp inom lördagskvällens V65-omgång sparade Henrik Svensson på speeden bakom Candy Lane som höll farten bäst till slut och segrade på 1.13,9a/1 640 meter.

– Hon har varit borta länge så det var riktigt bra, menade Henrik efter sin andra dagsseger.

– Hon har haft halsproblem och är opererad, fortsatte han.

– Jag har varit inne på banan och kört jobb med henne men inte alls varit nöjd, så jag tänkte att hon får göra ett par starter så får vi se om det är någon idé att fortsätta med henne.

Kvällens första seger tog Henrik i ett lopp innan V65 med Marine Holmgrens Mr Avici, men där var det mangling utvändigt ledaren som gällde.

Två segrar blev det även för Kaj Widell. Först körde han Power Broline åt Rikard Skoglund och sedan avslutade han V65-omgången bakom Lennart Frölander-tränade Toutre som avgjorde säkert på upploppet sedan favoriten Corroded galopperat.

– De hade kört fort därframme så det kändes klart ganska tidigt, menade Kaj.

Jan Ove Olsen inledde V65-omgången bakom Faks Nils som från tillägg fick ryggar hela vägen fram till 250 kvar och avgjorde säkert sedan Närbyflickan galopperat med grepp 100 meter före mål.

Trots en vrålsnabb öppning höll sedan Yuppie Yolie hela vägen för Jessica Sidbäck. Malin Plantin Sjöblom äger och tränar.

– Det är alltid kul att vinna lopp men vissa värmer lite extra, menade Jessica efter segern på 1.14,1a/1 640 meter.

I ett amatörlopp gick segern till Winnie The Pooh och Hans Svedin. Efter ett lopp i tredje inner och lucka 300 kvar kunde han fånga in ledande Self Explosive kort före mål.

– Jag såg inte så mycket men det gick bra ändå, sade Hans och förklarade hur han kommit över hästen.

– Han var skadad så jag fick låna honom och vi åtgärdade och väntade och så blev det så här bra.

Spara speeden fick även Micael Melander göra bakom Birgitta Nenzelius-tränade Odexa. Liftade med bakom hårdragande Skjönneberg Rosita och klev sedan ut i sista sväng och fick tillräckligt försprång för att inte favoriten Hulte Sofia skulle hinna fram.

– Hon är effektiv, det visade hon senast när hon var ute i två tuffa heat, sade Melander efter segern på 1.27,1/1 640 meter.

I ett lärlingslopp som föregick V65-omgången segrade Ida Olsson med Markus Pihlström-tränade Sheherazade Face efter en vass avslutning långt ute i banan. Segertiden blev 1.17,3/2 660 meter.

– Jag körde säkert i starten så att hon skulle få trava in sig och följde sedan med i ryggar och sedan löste det sig bra, sade Ida.

MATS PERSSON