Carström och Sverige kryssade i sista matchen – blev tvåa i landslagsturneringen: "Kändes surt"

Fyrnationsturneringen avslutades med Sveriges "final" mot Österrike på Baldershovs IP och Irlands match mot Norge på Thulevallen under måndagskvällen.

För Sverige krävdes seger för att vinna turneringen, eftersom blågult hade samma poäng som motståndaren Österrike men sämre målskillnad.

Det såg också bra ut efter att Sverige tagit ledningen på Baldershov inför över 700 åskådare i ruskvädret – men i 69:e minuten kom kvitteringen från Österrike och matchen slutade 1–1.

Därmed blev det just Österrike som slutade etta i tabellen.

– Vi behövde vinna, så det kändes surt att det blev 1–1, säger Jesper Carström.

GIF Sundsvall-talangen fick speltid i samtliga tre matcher under turneringen. I torsdags blev det inhopp, under lördagen spelade han från start mot Irland och mot Österrike fick Carström inleda på bänken för att sedan bytas in i efter dryga timmens spel.

– Klart man alltid vill spela mer, men alla skulle få starta en match i alla fall och jag är nöjd ändå, säger Carström.

Precis vid bytet lyckades Österrike kvittera på nick efter en frispark.

– Jag tycker att Österrike var ett bra lag, men vi skapar ändå ganska mycket. Vi hade pratat mycket om att de gick högt i press, det var vi beredda på och vi löste det helt okej.

Hur summerar du samlingen?

– Det har varit jättebra dagar, ett jättefint arrangemang och mycket folk på matcherna och även på träningar. Det har varit superkul, speciellt när man känner många också som jag gjort, det här har så klart betytt jättemycket, säger Jesper Carström.

Efter varje match har landslagstruppen haft genomgångar med ledningen och fått många bra tips och trix att ta med sig individuellt.

– Och man tränar och spelar med de bästa från Sverige, så visst får med sig lite smågrejer.

Carström tillägger:

– Det var många nya spelare med på samlingen så det viktigaste var att hitta spelet och grundidén, men för mig personligen kändes det viktigt att vinna turneringen också och det var surt att vi inte gjorde det när var så nära, säger GIF-talangen.

Matchfakta

Sverige–Österrike 1–1 (0–0)

Målen: 1–0 (57) Sebastian Nanasi, 1–1 (69) Marko Dijakovic.

Domare: Kastriot Gerxhaliu.

Publik: 754.

Tidigare matcher

Torsdag 5 september

► Sverige–Norge 3–1

Fotnot: GIF Sundsvalls Jesper Carström byttes in i matchminut 73.

► Österrike–Irland 4–0

Lördag 7 september

► Sverige–Irland 0–0

Fotnot: GIF Sundsvalls Jesper Carström spelade från start och byttes ut i matchminut 84.

► Norge–Österrike 1–1

Måndag 9 september

► Sverige–Österrike 1–1

► Irland–Norge 0–1

Tabellen

1) Österrike, 5 poäng, +4 i målskillnad

2) Sverige, 5 poäng, +2

3) Norge, 4 poäng, -1

4) Irland, 1 poäng, -5