Cecilia öppnar obemannad matbutik på Tynderö – markberedning pågår: "Jag längtar tills huset kommer"

För två år sedan fick Cecilia Reinestam idén om att öppna en lokal obemannad matbutik. Då kontaktade hon ägaren i en franchisekedja som heter AutoMat, och satte igång projektet på Tynderö.

– Jag tyckte det verkade som en rolig idé! Gillade konceptet av att det ska gå och driva här, plus att det skulle vara lönsamt att ha en butik på landsbygden, säger Cecilia Reinestam.

Hon sökte stöd av regionen, och det tog lite tid innan hon fick svar på ansökan. Sedan har det gått fort, då bygglovet godkändes av kommunen och nu är markarbetet igång.

– Det känns spännande, jag längtar tills huset kommer. Jag vill köra igång. När den väl är på plats så blir det till att färdigställa butiken med inredning och mat, säger Cecilia Reinestam.

Just nu är det oklart när AutoMat i Tynderö kommer öppna, men någon gång under hösten blir det. De kommande veckorna kommer de börja markarbetet så att de kan köra in stora truckar och matleveranser.

Cecilia Reinestam är ursprungligen från Örebro, men bosatte sig i Söråker för nio år sedan. När hon flyttade ut på Tynderö för något år sedan så insåg hon att det saknades en matbutik.

– Jag tänkte att bygden skulle behöva det här! De bofasta får en bättre service på landsbygden och även turisterna som kommer på sommartid. Såhär på landet upplever jag att det blir fint att kunna kompletteringshandla till middagen eller fredagsmyset, säger hon.

Cecilia Reinestam är konsult inom samhällsplanering och kommer kombinera sitt arbete med att färdigställa butiken.

– Det här kommer inte ta så mycket tid, plus att jag kommer få hjälp av familjen. Hinner jag inte med, så får jag hålla på med det på kvällar och helger, säger hon.

Tanken är att utbudet ska vara densamma som i en vanlig matbutik, med lite utrymme för lokalproducerat också. Man legitimerar sig med bank-id och sedan är det självscanning i butiken som också har kameraövervakning. På sikt tänker Cecilia även göra butiken till ett utlämningsställe.

– Tynderö blev ju årets by, så det känns jätteroligt att det är många här som satsar och testar, då är det klart att man vill vara med och bidra. Ambitionen är att jag ska samarbeta med flera lokala producenter, så att kunderna kan få köpa varor från bygden, säger Cecilia Reinestam.