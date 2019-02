Att förneka skaparkraften gjorde Therese sjuk – nu är hon heltidskonstnär och ställer ut i Sundsvall: "Det är som en älv i mig som måste ut"

Therese Myran från Trondheim är född 1973 och uppväxt i en tid då jobb inte längre var något självklart. Konst var ingen framtid; bättre välja ett yrke med fast lön, tyckte omgivningen.

Hon hade alltid målat och skapat. Men hon var också allround i skolan och intresserad av allt.

– Är man uppväxt på en lantgård vet man att räkningarna kommer. Jag blev lärare för att kunna ha med mig alla ämnena och använda hela hjärnan, säger hon.

Hon undervisade i matte och fysik likaväl som i konsthantverk.

– Jag trivdes. Men konsthantverk blev allt tyngre att undervisa i, för jag ville hålla på själv men fick aldrig tid. Jag bytte till jobb inom bank och försäkring, men där var det bara matematikhjärnan som fick arbeta. Jag stod ibland på nätterna och målade för att överleva, säger hon.

2011 kunde hon inte längre förneka sitt behov att skapa, att bejaka en värld bortom förnuftet. Grekernas "mythos"; mytens och det inres värld, som vårt västerländska samhälle misskrediterar och hävdar att rationalitet och nytta är allt människan behöver.

– Jag höll på att bli sjuk, deprimerad. Jag låg på soffan i tre månader och frågade mig vem jag var när ingen såg mig. När jag började teckna var det som att öppna en fördämning. Efter 2013 har jag målat på heltid, säger hon.

Hennes målande är väldigt spontant. Hon är som en radiomottagare som reagerar på allt möjligt som flyter mellan de två portarna liv och död; i det utrymme som är livet, världen. Det kan vara miljön. Kriget i Syrien. Relativitetsteorin och dess fantastiska skildring av det fysiska universum. Drömmar. Känslor. Inte för att uttrycka sig själv utan något allmänt.

– Det är som att ha en älv i mig som måste ut. Ibland en sommarbäck, ibland en vild höstflod. Folk frågar: Är det här en häst? Eller en hund? Det spelar ingen roll; det är något som lever. Jag brukar säga att jag målar glimtar mellan två evigheter, säger hon.

Nu är det hennes uppgift att hålla kanalen öppen och hoppas att den ger betraktaren kontakt med något i sitt eget inre.

– Då är det meningsfullt att vara konstnär, säger hon.

Utställningen "My power, my pleasure, my pain" visas 1 - 10 mars på Galleri Sjögatan sju. Vernissage 1/3 16–19. Öppet övriga fredagar 15-18, lördag-söndag 12–16.

