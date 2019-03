Brånfelt: Här är konstnären som vill se en svävande drake över Sundsvall

Per Sonerud, Hudiksvall.

Ett känt namn i nöjes-Sverige, men en doldis för allmänheten – i alla fall tills han lämnade musikbranschen och blev konstnär från några år sedan.

Långt före det, i början av 2000-talet nån gång, långt innan han sålde sin första tavla 2014, skrev jag om hans dröm om att bli konstnär i en kvällstidning som jag jobbade för då.

Jag och fotograf Marcus Engström träffade honom på hans kontor i Hudiksvall för att skriva om något av de band han hade på sitt skivbolag Start Klart, det kan ha varit Östen med Resten eller något anna. Men det var inte Brandsta City Släckers, det bandet hittade han på och skapade senare.

Jag var alltså först i världen att skriva om konstnären Per Sonerud men jag är långt ifrån den sista som kommer göra det.

Efter den där första tavlan han sålde 2014 har han ställt ut på Liljevalchs vårsalong och fått figurer han målat skulpterade av Davide Filacchione, en gång skultör i Salvador Dalis tjänst.

Nu ska han ställa ut på Galleri Granen i Sundsvall, men när jag pratar med honom i telefonen är det en ny vision han pratar om.

Den flygande aluminiumdraken.

Per Sonerud:

”Jag såg det tydligt framför mig, en gigantisk drake av aluminium hängande i en vajer spänd mellan stadsbergen, vakande över Sundsvall, som ett skydd mot bränder och angrepp.”

Det är ju omöjligt, sa jag.

”Nej. Ingenting är omöjligt. Det har jag lärt av pappa. Han sa: allt går att göra men del saker tar längre tid. ”

Jaha, sa jag.

Tillbaka till den svävande aluminiumdraken:

”Det skulle ju bli ett unikt landmärke för Sundsvall, en stad som är så viktig för Norrland. En flygande konstverk, en drake som svävar i luften, det skulle bli världskänt. Tänk Asien!”.

Det blir dyrt, sa jag.

”Jag sätter in en miljon, eller mer om det behövs, direkt, på ett konto, om någon annan vill vara med och satsa.”

Samtalet i fortsättningen, några nyckelord: Petter Stordalen, Kubal, ryska oligarker, Stig Svedberg …så länge det handlade om den svävande draken alltså.

Per Soneruds vernissage på Galleri Granen är i morgon.

´Till sist: Ja, Per Sonberud upptäckte och lanserade "Småstadsliv"-gänget.

TOPPEN: Oskarshamn. Kanske…

BOTTEN: MySpace ”tappade bort” 50 miljoner låtar.

Alltings 10 i topp

1. GRETA

Vår tids Pippi Långstrump finns i verkligheten - och förvandlar den redan griniga gubbhögern till prilliga prussiluskor som det låter Kling och Klang om.

2. JESSICA FALK

Prisad på The Akademia Music Awards i Los Angeles - hennes ”Make A Change” bästa folk/singer songwriter song.

3. MIA SKÄRINGER

Slog nytt publikrekord i Globen - fem utsålda hus. Det är hon, Metallica, Eminem och Kent - som hon skrev på Instagram.

4. YOHIO

Den fabulösa videon till ”Merry go around” - inspelad hos och med Cirkus Elvira -nu visad mer än en kvarts miljon gånger på Youtube. Gå in och se!

5. ROULETTE

Still going strong. Releasefest för albumet ”Now!” i Stockholm i går, signering på Vinylstallet i Sundsvall i morgon, ”We can make it” går bra på tuben.

6. HEY BATANERO!

Cool fanpage för Gif Sundsvall på Facebook som nu följs av fler än 3000 fotbollslovers.

7. PICNIC BOYS

Återutgivet postpunkband från Punksvall, debut-ep:n finns på Spotify bland annat.

8. HEP STARS

Popidolerna från 1960-talet som spelar på Södra berget i helgen. Janne Önnerud, Lennart Grahn och Clabbe af Geijerstam är också med.

9. JOHAN CRONEMAN

DN-krönikören som reste befogade frågetecken kring ”Leaving Neverland”.

10. KEITH RICHARDS

Den 75-årige rockikonen i Rolling Stones som i DN presenteras som ”nästan nykter” och dessutom nästan lovar Europa-turné i år.