Efter fjolårets rekordsmäll – årets snönota drar i väg i Sundsvall: "Kommer att tillkomma saker"

Kommunen har börjat sammanställa sina snökostnader för 2019.

Det ser betydligt ljusare ut än fjolårets smäll. Hittills i år har kommunen fakturerat kostnader på snöröjning för 11,4 miljoner kronor och snöbortforsling för 6,2 miljoner kronor.

– Det är stor skillnad gentemot förra året, som var den snörikaste vi haft på 50 år. Då körde vi bort snö för 39 miljoner kronor. Vi behövde bredda vägarna flera gånger i bostadsområdena för att folk skulle komma fram. Det har vi inte behövt göra den här vintern, säger Sonny Andersson.

Och tillägger:

– Sedan hade vi två veckor i februari då det var töväder och mycket snö smälte bort. Det bidrog också till att kostnaderna för snöbortforslingen blev mycket lägre. Vi har inte lika mycket plogskador heller den här vintern.

Vi får räkna med att dra över budgeten för helåret med mellan fem och sex miljoner kronor, men det är ändå en avsevärd skillnad gentemot 2018

Antalet plogsvängar är 14 hittills under 2019. Vid samma tid i fjol hade 20 stycken avverkats där varje plogsväng kostat kommunen cirka en miljon kronor.

– Vi fick mycket snö under mars månad, enligt SMHI kom det ungefär 70 centimeter. Vi hade ett tillfälle under månaden då vi fick 30 centimeter under kort tid. Det kostade oss fyra miljoner att röja upp och det visar hur lite som behövs för att det slå på det sättet, säger han.

Totalt ligger snöbudgeten på 40 miljoner kronor varje år, men Sonny Andersson tror inte den kommer att hålla när 2019 ska summeras i början av januari.

– Det är inte så att det är drygt 20 miljoner kronor kvar nu. Det kommer att tillkomma saker fortfarande, bland annat interna kostnader för våra egna maskiner och sedan vet vi inte hur sandupptagningen slutar. Skulle det komma mycket snö under november och december så kommer det också att påverka vårt resultat. Vi får räkna med att dra över budgeten för helåret med mellan fem och sex miljoner kronor, men det är ändå en avsevärd skillnad gentemot 2018, säger han.

Har ni följt samma riktlinjer som tidigare när det gäller plogningen?

– Ja, det har vi. Vi har våra regler och det har aldrig funnits några begränsningar från politiken att vi ska sluta ploga på grund av det stora underskottet året innan. Däremot ser vi givetvis över alla kostnader.