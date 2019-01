Ett par har chans att vinna vigselringar – för ett frieri på isbanan på torget

I slutet av december invigdes den isrink som nu står på Stora torget i Sundsvall. Nu när alla hjärtans dag närmar sig ville projektledaren Johan Larsson göra något speciellt på isbanan.

– Vi har gått ut med ett meddelande på Facebook att möjligheten finns att fria på skridskobanan den dagen. En guldsmed i stan har sponsrat oss med två ringar som man kan vinna, säger Johan Larsson.

För att ansöka behöver man skicka ett meddelande till deras Facebook-sida "On the ice" och skriva att man är intresserad. Man ska också motivera varför man ska vinna och ansökan måste senast skickas in den 12 februari. Vinnarna presenteras inte förrän på självaste alla hjärtans dag, klockan 18, på isen strax innan ringarna ska delas ut.

De siktar även på att försöka skapa en så romantisk stämning som möjligt – för att öka chanserna att de singlar som tagit sig till isbanan hittar kärleken. Han säger också att de försöker få fram någon lokal artist eller konferencier till dagen.

– Vi tänkte smycka ut hela isen med levande ljus, ha eldkorgar och spela någon romantisk musik. Vi ska kolla med andra företag som sponsrar oss om de kan bidra till att skapa en romantisk stämning, säger Johan Larsson.

Vad förväntar du dig för respons?

– Om det skulle landa på ett 20-tal par som ansöker och kommer upp skulle det vara jättebra, men även om det skulle landa på 10 par skulle det också vara en bra siffra, säger Johan Larsson.

Hur har intresset varit för isbanan hittills tycker du?

– Helt fantastiskt. Jag var säker på min sak, att detta skulle vara ett bra inslag i Sundsvall men inte att det skulle gå så här bra. Jag har hört från många olika håll att det är ett omtyckt inslag i stadskärnan. Vi har inte gått ut med någon information till skolan men vi har ändå haft skolor som haft idrottslektioner på isbanan.