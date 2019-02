Lamix klar för spelning på Sensommar: "Kommer kännas som en stökig klubbkväll"

I ett pressmeddelande skriver man att Lamix på egen hand har lyckats bygga en stark fanbase och efter att förra året ha kammat hem P3 Guld-titeln ”Framtidens artist” ligger världen för hans fötter. Under det gångna året har Lamix hunnit dela med sig av flertalet singlar som alla cementerar hans position som en av våra mest spännande urbana artister.

”Vi har länge haft ögonen på framtidens artist (P3-guld prisade) Lamix. I sommar tar han sig han vår fantastiska publik på Sensommar på primetime. Det kommer kännas som en stökig klubbkväll när han intar festivalen”, säger Dino Vulic, festivalchef, Sensommar.

Sommaren 2017 debuterade 20-årige Lamin Mbergan med låten ”Hey Baby” och förra året släpptes andra singeln ”Lamborghini”. Lamix har redan sålt dubbelplatina och har också hunnit bli Grammisnominerad. Nyligen släpptes första singeln ”Ankare” och titelspåret ”Ingen Som Hör” från kommande debut-EP:n och ”Ankare” gick rakt in på plats 28 på topp 50 Spotify och streamades över 100 000 gånger under första dygnet. Debut-EP "Ingen som hör" släpptes under 2018, och är genomgående producerad av den Grammisnominerade producenten Pablo Paz.

Årets festival kommer att vara 5-6 juli i centrala Sundsvall.

Sedan tidigare är följande artister bokade: Martin Garrix Zara Larsson HOV1 Fricky Molly Sandén Victor Leksell De Vet Du Fler artister kommer att presenteras senare.