Pia brinner för att hjälpa i svåra tider: "Innan jag började här hade jag aldrig sett en död människa"

Nu 17 år senare är döden något hon dagligen möter i sitt arbete.

– Om någon person avlider oväntat i hemmet så är det första man ska göra att ringa 112, då får man hjälp och guidning. Det är en läkare som ska bekräfta dödsfallet. Om inte landstinget tar ansvar för transporten av den avlidne, så är det redan nu som vi får en första kontakt med anhöriga.

Utifrån vad de anhöriga önskar, så hämtas den avlidne i hemmet och förs till kyla. Det är ingen brådska utan man kan i lugn och ro ta vara på den stunden.

– Många vill tända ljus och ta farväl. När vi kommer till hemmet sveper vi in den avlidne i lakan och lägger en kudde under huvudet. Sen bärs kroppen ut på en bår under ett sammetskapell. Det går lugnt och fint till.

Pia Alm berättar att snittet i Sverige är att man är med och planerar en och en halv begravning i sitt liv.

Betydligt mer krävande arbetsuppgifter stöter hon på genom Fonus samarbete med polisen.

– Det kan vara jobbiga händelser som när någon till exempel har drunknat eller om polisen misstänker brott, för då blir det en tur upp till rättsmedicin i Umeå med den döda.

Även miljöerna kan vara tuffa när hon ska hämta någon av samhällets mest utsatta personer.

– Man får en annan världsbild i det här yrket. Det gäller även mig, trots att jag växte upp på ett boende för missbrukare i Stockholm där mina föräldrar jobbade som frälsningsofficerare. Som tioåring flyttade familjen till Sundsvall och föräldrarna startade Klippangården på Södermalm.

Klippangården är ett stödboende och ett härbärge som drivs av Frälsningsarmén på uppdrag av Sundsvalls kommun.

– Många som bodde där var original på olika sätt, jag brukar ofta fundera över vad de hade kunnat åstadkomma om inte missbruket tagit över. Det var härliga människor, som Frille, Jesse och lilla Majsan med sina kjolar. Där bodde vår familj under en period längst upp i en vindsvåning ut mot Fredsgatan.

Pia Alm brinner inte bara för att hjälpa människor i svåra stunder, utan även i att de ska komma i form.

Hon började redan under högstadiet träna för gympagurun Raili Bergseije.

– Men intresset för att köra passträning på gym väcktes inte förrän under högskoletiden.

Vi är nog många i Sundsvall som har svettats oss genom något pass med Pia. Nu är hon instruktör på Ego, där hon kör bodypump, bodystep, cxworx, indoorwalking och snart den senaste träningsflugan som är jumping fitness.

Pia Alm är även en av körmedlemmarna i Sundsvalls kammarkör.

– Det var under en konsert i Alnö kyrka som Kjell Lönnå pratade om Frälsningsarmén med sträng- och hornmusik. Det väckte barndomsminnen till liv och det kändes som Kjell pratade direkt till mig. Jag mindes när jag som liten marscherade med Frälsningsarmén och blåste i min kornett.

Pia, som är en öppen och spontan tjej gick fram och pratade med körledaren efter konserten.

– Du måste komma och provsjunga avlutade han samtalet. Och någon vecka senare stod jag, nervös så in i bomben, framför Kjell Lönnå med darr på rösten. Jag som inte hade sjungit på 25 år, när jag var med i Elisabeth Modén-Hallgrens flickkör.

Pia Alm menar att man ska utmana sig själv en gång om året och hon har som motto att det som inte dödar det härdar.

Varannan hemmamatch är hon även speaker när Timrås J 20-lag spelar och där sonen är forward.

Pia Alm är också borgerlig officiant och leder begravningsceremonin. Hon tycker det är en förmån att få lära känna en familj, under en kort period, först som kundrådgivare och hjälpa till med begravningsplanering och sedan genom att hålla i avskedsakten i gravkapellet.

– Då önskar jag ofta att jag hade fått träffa personen när den levde.

Om Pia Alm: Ålder: 48 år.

Uppväxt: Luleå, Sandviken, Jönköping, Stockholm och Sundsvall.

Bor: Haga.

Sambo: Sambon Henrik Holmsten och sonen Fabian Alm Westling.

Intressen: Jobbet, träning och musik.

Ser på: Dokumentärer och Melodifestivalen. I år håller jag på Lina Hedlund.

Läser: Favoritförfattare är Fredrik Backman och romaner som handlar om människor.

Lyssnar på: Allätare.

Last: Choklad.

Favoritmat: Ugnsstekt falukorv med hemgjort potatismos.

Favoritdryck: Kaffe, hinner med åtta muggar före 14-tiden.

Mår bra av: Träna, sjunga och en bra dag på jobbet.

Gillar inte: Vårvintern – då känns allt grått.

Beundransvärd person: Mamma Britt-Marie som hela sitt liv har jobbat med socialt arbete.

Favoritplats: På balkongen en solig dag med en kopp kaffe.

Om tio år: Jag jobbar nog kvar på Fonus och leder seniorpass.