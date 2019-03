Rekord för Sundsvalls museum – tre gånger fler konstnärer än vanligt vill ställa ut

Förr ringde konstnärerna in sina erbjudanden, vid olika tidpunkter och till olika personer på museet. En del namn kom in via tips, och hela hanteringen var mer sporadisk.

Numera har museets hemsida formaliserade och tydliga riktlinjer för hur ansökan ska gå till, vilket material de sökande ska lämna (till exempel CV, utställningsförslag och en lista på tidigare utställningar) samt ett par deadlines per år då ansökningarna ska vara inne.

– Nu söker alla vid samma tillfällen och på samma premisser. Och vi kan kvalitetssäkra processen. Vi har en grupp som tittar på ansökningarna och den behöver jämförbart material, säger Daniel Eklund.

Museet har inte gjort någon informationssatsning som kan vara förklaringen till den kraftiga ökningen. Inte heller lär antalet konstnärer plötsligt ha svällt.

– Vi tror att förklaringen är att det blivit lättare, tydligare och mer konkret att ansöka. Även konstnärer är bekväma med att söka via nätet, säger Daniel Eklund.

Bland de sökande fanns både lokalt och nationellt verksamma konstnärer. Av de 65 i fjol valde gruppen ut sju som redan har ställt ut eller kommer att ställa ut.

– Det här ger oss bättre förutsättningar att erbjuda Sundsvallsborna kvalitativa utställningar. Det är också kul att många konstnärer och fotografer från övriga Sverige vill ställa ut hos Sundsvalls museum, säger Daniel Eklund.

