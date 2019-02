Susanne växte upp med missbrukande pappa – nu hjälper hon människorna på Slink In: "Många far väldigt illa"

Susanne Åhlén är inte helt ny på Slink In, kommunens dagliga mötesplats för socialt utsatta. Hon har hoppat in och jobbat under två år och sedan Bengt Persson slutade i januari, vikarierar hon för honom.

– Jag har inte jobbat med missbrukare tidigare, utan med personer inom psykiatrin, men det går hand i hand. Min egen erfarenhet när det gäller missbruk är att jag har vuxit upp med en pappa som var alkoholist. Där känner jag mig hemma, man läser av och känner stämningar. Sedan har jag fått lära mig mycket av mina kollegor, Marika Eljenström och Bengt Persson.

Sedan den 14 januari är Slink In öppet dygnet runt. Det första dygnet kom 74 besökare, och den dagen Sundsvalls Nyheter kom för att göra reportage hade 25 personer sovit där.

Än så länge är det en försöksverksamhet som ska pågå i fyra månader. Vad som händer sedan är oklart, men Susanne Åhlén tror inte att det kommer att fortsätta i nuvarande form.

– Det kostar massor av pengar i personalkostnader. Kanske återgår det till dagverksamhet.

Slink Ins nya lokaler och öppettider skapades bland annat för att få bort personer som uppehöll sig på SJ:s tågstation. Förhoppningen är också att fler söker sig till Slink In.

– Vi vill att folk ska komma till oss. Det var ett fåtal, ett 15-tal om dagen som kom till Villagatan. Det här ligger bättre till, nu är vi tillbaka i stan, och vi ska försöka hålla oss kvar här. Hur det blir sedan är det ingen som vet än, vi tar en dag i taget, säger Susanne.

Hennes drivkraft är att göra något för de mest utsatta människorna i samhället.

– De inom psykiatrin är fortfarande den svagaste gruppen, för de kan inte prata för sig själva. Det görs väldigt mycket, men de far väldigt illa och jag vurmar mycket för dem. När det gäller missbrukare tror jag att det är få som vill leva så här. Visserligen har man ett val, men det är inte så lätt att göra det valet eftersom man hela tiden är mitt inne i missbruket.

Susanne upplever att missbruket ibland går i arv. Hon möter vuxna barn till missbrukande föräldrar som gått i deras fotspår.

– Det är inget som säger att man måste bli som sina föräldrar. Jag säger till kvinnorna här att du är värd ett bättre liv, och du har bara ett liv. Du kan göra nånting annat.

Det är inget som säger att man måste bli som sina föräldrar. Jag säger till kvinnorna här att du är värd ett bättre liv och du har bara ett liv.

Susanne och hennes tre syskon växte upp med en pappa som var alkoholist.

– Mamma drack inte. Men det var ju våld i hemmet, så man har sett saker barn inte ska behöva se. Jag minns jularna då det inte fanns någonting, bråk... Men ingen av oss fyra syskon har någonsin hållit på med droger, tvärtom, vi har helt tagit avstånd från det. Jag har sagt till mig själv, får jag egna barn så ska de aldrig någonsin få uppleva detta, säger Susanne och tillägger:

– Men man ska ha respekt för att det finns i generna, det är en sjukdom.

Hon har tidigare jobbat med allt från bullpackare på bageri till boendestöd för personer med psykisk ohälsa. Hon har också arbetat som samordnare vid FoU-enheten i Västernorrland, i ett projekt där man granskar kommuner och landstings verksamheter inom psykiatrin.

Susanne menar att det är viktigt att se personen bakom missbruket och sjukdomen.

– Jag vet hur tufft det är att vara anhörig. Det är svårt att hjälpa, därför måste samhället träda in. Men det finns en person bakom missbruket. Alla har en historia att berätta. Man är inte sitt missbruk eller sin diagnos.

Susanne brinner för att utveckla verksamheten, men menar att det är en svår grupp att hjälpa.

– Missbrukarna får sova, äta och tvätta här. Man ska egentligen inte underlätta för dem att missbruka. Men å andra sidan, ska vi bara skita i dem? Låta dem ligga på gatan? Det kommer alltid att finnas missbrukare och hemlösa. Om jag var anhörig så skulle jag känna mig lugn att det finns ett ställe för dem att gå till.