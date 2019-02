Punklegendarer intar scenen på Club Deströyer: "Det blir som en minifestival i punkens tecken"

Club Deströyers "Pönkfest" som hålls den 9 mars har redan sålt så många förköp att evenemanget ser ut att gå runt och det är fortfarande fyra veckor kvar för att sälja biljetter.

– Fyrahundra av sjuhundra biljetter är sålda. I den här takten kommer det snabbt att bli fullsatt. Med fem band kommer det bli som en minifestival i punkens tecken, säger Andreas Lindman.

Andra punkvågen kom under slutet på åttiotalet och pågick under nittiotalet. Det var då De lyckliga kompisarna hade sin storhetstid. Men de är fortfarande aktiva och det var på grund av att de släppt en ny skiva som klubben bokade in dem.

– De har aldrig spelat här förut så vi passade på att boka in dem nu. Det är extra kul att vi förutom de legendariska punkbanden har med ett ungt punkband från Sundsvall också, Hårdgnissel, det blir häftigt, säger han.

Michale Graves var sångare i Misfits och Andreas Lindman tror att många nittiotalspunkare kommer ihåg honom bättre än första sångaren Glenn Danzig.

– Det trodde man aldrig när man såg honom när man var ung att han skulle stå på vår scen här i Sundsvall. Det är stort, säger han.

De här uppträder under Pönkfest den 9 mars på Club Deströyer:

De lyckliga kompisarna

Strebers

Michale Graves (fd Misfits)

Stilett

Hårdgnissel