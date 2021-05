Chattade med barn och blottade sig – ung man döms

Under sommaren 2016 fick mannen och barnet kontakt och började chatta. Via apparna Kik och Skype har mannen uppmuntrat och uppmanat barnet, som var under 15 år, att ta och skicka bilder på sina intima kroppsdelar.

Han har även förmått barnet att chatta om sex och även blottat sig för barnet genom att skicka en bild på sitt underliv.

Mannen har förnekat brott. Han har medgett de faktiska omständigheterna, men menat att han inte kände till barnets ålder. Ändå ska det ha varit en av sakerna som mannen chattade med barnet om, enligt chatthistoriken.

Mannen döms nu i Sundsvalls tingsrätt för utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande. Påföljden blir villkorlig dom. Han ska även betala 10 000 kronor i skadestånd till det drabbade barnet.

Mannen är hemmahörande i en annan del av länet.

Enligt rätten borde mannen ha dömts till fängelse, men bland annat med hänsyn till hans unga ålder vid gärningen och att det på grund av sen handläggning gått nästan fem år sedan brottet, så bestäms påföljden till villkorlig dom.