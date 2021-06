Chefsbråket i Sundsvalls kommun eskalerar – facket kräver åtgärder: "Det här kan inte få fortsätta"

Förra veckan avfärdades kritiken mot Marie Lissäng och hennes ledarskap av vård- och omsorgsnämndens ordförande Mikael Westin (S) som upplever kritiken som svepande och oprecis. Men kritiken avfärdas också av Marie Lissäng själv. Hon anser att beskyllningarna om härskartekniker är helt grundlösa.

Sedan dess har Sundsvalls Tidning varit i kontakt med flera personer i vård- och omsorgsförvaltningen som är starkt kritiska till Lissängs ledarskap och som framfört kraven på en extern utredning av arbetsmiljön inom förvaltningen.

– Jag mår jättedåligt och är livrädd, men har tagit modet till mig. Vi är flera som farit illa och jag känner att jag måste agera, säger en underchef till ST.

Också Akademikerförbundet SSR bekräftar uppgifterna om en dålig stämning i förvaltningens ledning. Rolf Löfberg är chefsförhandlare i Akademikerförbundet SSR. Han var så sent som i förra veckan i kontakt med kommundirektören Jonas Walker och förde fram kravet om åtgärder från kommunens sida. Rolf Löfberg har tagit emot tolv kritiska samtal från chefer underställda förvaltningsdirektören Marie Lissäng, säger han.

– Signalerna är tydliga. Många chefer hör av sig. Folk berättar om kränkningar och slutar eller sjukskriver sig. Det verkar som om kommunen rekryterat en chef som inte kan leda och fördela arbetet på ett modernt sätt, säger han till ST.

Själv upplever Marie Lissäng att hon utsätts för trakasserier och att syftet är att få bort henne. Hon säger sig inte känna till kritiken från Akademikerförbundet SSR.

– Jag blir väldigt förvånad eftersom de inte vänt sig till mig med kritiken, men så länge jag har politikernas förtroende ser jag ingen anledning att sluta, säger Lissäng.

Enligt uppgifter till ST har kritiken mot Marie Lissäng samtidigt varit känd under en längre tid. Först muntligen till politiker i nämnden kort efter att hon anställdes förra hösten, sedan i form av en formell visselblåsning till kommunen i vintras Kritiken har även nått kommunens HR-avdelning som fick det första klagomålet i slutet av januari, det vill säga för fem månader sedan. Under våren har ytterligare klagomål kommit in till HR:

– Vi har vidarebefordrat dessa till nämndordföranden som är Lissängs närmsta chef. Några andra åtgärder har vi inte vidtagit förutom att HR ger stöd till verksamhetsansvariga och så har skett även till vård och omsorgsförvaltningen, säger Karin Rystedt, kommunens HR-direktör.

Bråket inom vård- och omsorgsförvaltningen hamnade i öppen dager förra veckan när en grupp anställda slog larm i ett brev till politikerna i vård- och omsorgsförvaltningen. I brevet kritiseras förvaltningsdirektören för härskartekniker. Det har förekommit personliga påhopp, utfrysning och undanhållande av information, skriver de.

Kritiken ledde till att politikerna kallades till ett extrainsatt nämndsmöte och ett uttalande av ordföranden Mikael Westin (S) om att han har fullt förtroende för Marie Lissäng. Bland annat har förvaltningen förbättrat sitt ekonomiska resultat från ett underskott på 89,5 miljoner till i år 25 miljoner under hennes ledning, uppger Westin (S).

Han upplever kritiken mot Marie Lissäng som svepande och oprecis.

– Kommunen har självklart ett arbetsgivaransvar och jag har personligen varit i kontakt med de medarbetare som skrev brevet till oss politiker. Jag uppfattar det så här långt som brister i kommunikationen som borde kunna redas ut om de bara träffas, men skulle jag få ny information får jag ta ställning till den då, säger Westin.