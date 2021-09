Chelsea, Juventus, Liverpool och fler giganter – här är storklubbarna som kommer scouta i Sundsvall

Medelpads Fotbollförbund arrangerar landskamper mellan Danmark, Belgien, Norge och Sveriges P17-landslag den 4 och 7 september.

Fyrnationsturneringen lockar internationellt intresse och flera storklubbar kommer vara på plats.

Eller vad sägs om följande gäng?

Tyska Freiburg, Leverkusen, Leipzig och Hamburg kommer, liksom nederländska PSV Eindhoven, brittiska Liverpool och Chelsea, italienska Spezia, Parma och Juventus och spanska Real Sociedad, är alla ackrediterade till lördagens matcher.

– Det är den bästa ungdomsfotbollen vi kan se, med fyra väldigt bra landslag. Liverpool och Juventus skulle inte skicka scouter om det inte vore intressant, säger Roger Magnusson på Medelpads Fotbollförbund.

Landslagen tränar på Kubikenborgs IP (Belgien), Malands IP (Danmark), Ånäsvallen (Norge) och Baldershov och Essviksvallen (Sverige). Matcherna spelas sedan på Thulevallen och Selångers IP.

– Det som är synd är att vi inte får ta in mer folk än 600 per anläggning. De som vill se matcherna måste förköpa biljetter via Selånger och Matfors hemsidor.