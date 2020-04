Christer Jonasson: När jag nästan intervjuade Donald Trump

Inför den här krönikan stod valet att skriva om:

1. Corona.

2. Donald Trump.

Drömmen om ett sensationellt svar fick mig att skriva om den amerikanske presidenten.

Här är berättelsen om hur det hade kunnat gå till om jag hade fått ett snack med honom.

Jag var säker på att bli nobbad och få ett blankt nej på frågan till Trump, via staben på Vita Huset: Får jag göra en intervju med presidenten?

I total chock läste jag svaret med vändande mejl. ”Yes come on, shoot, this is the number”.

Allt och då menar jag allt, for genom mitt huvud. Vad fasen ska jag fråga honom om?

Som tur var återkom jag ganska snabbt till sans, ringde upp och så här blev intervjun översatt till svenska:

"Hej Herr President, jag är både stolt och glad över att du tar dig tid".

"Det är lugnt, om en stund ska jag ut på ett massmöte här i Oregon med 50 000 i publiken så jag sitter och fönar håret nu. Det finns de som vill göra sig lustiga över mig och kallar mitt plan för ”Hair Force One”, så löjligt, men skriv inte det.

"50 000 personer i publiken…men det är ju förbjudet att…"

"…löjligt…det gäller inte mig".

"Jo, du… får jag säga du?".

"Donald går alldeles utmärkt. Jag har en fake-kompis som jag snackar med, som också heter Donald… han heter förresten Duck i efternamn".

"Han heter Kalle Anka här i Sverige så vi känner honom väl".

"Trevligt, han har mycket att tillföra de vuxna i rummet".

"Det viktigaste just nu och det som får vår värld att stanna upp är coronaviruset. Många med mig har en oro och en gnagande ångest över vad det kommer att leda till, vi vill ha tillbaka våra normala liv. I februari sa du att corona bara var ett påhitt av det demokratiska partiet. Hur kunde du säga det?".

"Du lillen, jag måste ge mina väljare vad de vill ha. Så här är det: Först måste du registrera dig för att överhuvudtaget få rösta i ett presidentval. Hälften av de röstberättigade, alltså 50 procent anmälde sig INTE. Av den halva del av folket som röstade så fanns det en majoritet av dårar som röstade på Hillary. Hon fick ju tre miljoner fler röster än mig… tokfia… men vårt underbara valsystem gynnade mig. Tänk dig att det var mindre än 25 procent som röstade på mig, och jag vann!".

"Det där är svårt att förstå för oss som lever i en demokrati och…"

"…hörröödu…det där låtsas jag inte höra…ja ja, jag kommer snart…".

"Jag märker att du är på språng, men oavsett hur få som stöttar dig kan du under de här nästan krigiska omständigheterna ställa in valet den 3 november och sitta kvar i runda rummet".

"Ovala rummet heter det. Visst, du har rätt, jag utlyser undantagstillstånd, ställer in valet och sitter kvar…mycket enkelt".

"Måste bara höra vad du säger om Washington Post som har följt dig och konstaterar att du spridit otroliga 16 000 lögner som president?".

Tja… där lade han på, men snacka om att det var magiska minuter.

Jag säger som bakterien: Det var kul så länge det varade.

Christer Jonasson