Christer Jonasson: När James Dean blev min ikon

Nils-Thores på Torkarlsberget, Jonny Cutz på Ånäsparken eller Mixers på Ovansjöparken. Det var några av de val vi hade när det gällde den här lördagen, en lördag i slutet av juli 1971.

Åhh herregud…det har gått 50 år!

Vi var ett gäng med Roffe, Benke, Lenny och några till. Fotboll och lattjande på gräsplanen uppe vid Sidsjön och sedan bad nere i sjön. Därefter traditionen att lyfta kort om vem som skulle köra till dansen. Den som lyfte kortet med lägsta valören blev chaufför den kvällen.

Jag brukade klara mig ganska bra, men kan än i dag gräma mig över den gången jag tvingades köra TROTS ATT JAG LYFTE EN KNEKT! Att åka dit på en ruterfemma kändes okej…men hallå…en knekt, nä nä, det finns inte.

Dock hände något ovanligt den här eftermiddagen. Helt plötsligt ville ingen åka på dans. Ensam och rädd i min stad (ja, jag vet…stulet av Lundell) och på stan jag drev (sorry, lånat av Arne Quick och Rosen) – fyllda 19 år, fick jag ta pappas gamla grågröna fyradörrars lätt rostiga Amazon. Åkte in till stan från Granlo och såg att det var en biograf som visade en kvällsbio. Filmen hette Ung rebell med James Dean. Han som blev en stor stjärna men dog 24 år ung i en bilkrasch.

Det var en ovanligt varm och ljus kväll, Giffarna hade spelat på bortaplan och vunnit med 2–1 och filmen började 22:30. Jag klev in på bion och efter filmen klev jag ut helt förändrad. Ordet vemod flyttade in i min själ. Vemodet i blicken från Jimmy Dean sitter för evigt kvar hos mig. Hos Jimmy ristades det nog in när hans mamma dog när han bara var 12 år.

Vemod är förresten det vackraste ordet i det svenska språket tätt följd av ordet ”allsvenskan”.

Efter andra världskriget dök det upp en ny generation som inte funnits tidigare – ungdomar. James Dean blev en symbol för den unga generationen, men i och med att han dog blev han en odödlig myt.

I verkligheten vilar något kusligt över skådespelarna i Ung rebell där Sal Mineo senare sköts på öppen gata och Natalie Wood drunknade. Om inte en bil korsat vägen på Highway 41 klockan 17.55 den 30 september 1955 hade jag skrivit en annan krönika och då hade jag inte på årsdagen 1985 gjort en entimmes radioprogram om hans liv.

Att för Radiosporten åka och bevaka NHL-slutspelet i hockey i New York på 90-talet var ju intressant i sig, men det viktiga var att få besöka det hus där James Dean bodde. Givetvis gick jag även till The Dakota där John Lennon bodde och till minneslunden Imagine i Central Park. När James Dean lämnade sin hemort Fairmount, Indiana, för att söka lyckan i den stora världen sa han att han skulle bli något stort när han kom tillbaka hem. Det blev han också. Det var bara det att han kom hem i en kista.

Christer Jonasson