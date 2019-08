Christer Jonasson: Tillfälligheterna styr – hur vi än planerar våra liv

Vad hade det inneburit om det omvända skett. Att Elvis Presleys tvillingbror överlevt och inte Elvis.

Det kommer vi aldrig att få veta och det är ingen mening att ens försöka sig på alternativet. Tillfälligheten skrev historia. Hur hade världen av i dag sett ut om Hitler inte bara sårats utan dött av skadorna under det första världskriget?

Tillfälligheten skrev här djävulens historia. Möjligheten att avlossa skottet som dödade Franz Ferdinand i Sarajevo 1914 kom sig av att chauffören av en tillfällighet ändrat färdväg och backat in i en gränd där en viss uppgiven Gavrilo Princip fanns med en laddad pistol. Resten är en ruskig historia som gav två förödande och inhumana världskrig.

Alan Turing från England såg till - utan att veta det - att andra världskriget blev något kortare och sparade i och med det många liv. Han kom av en tillfällighet på lösningen av tyskarnas kodade meddelanden. Vi kan förstå Turings genialitet genom att han är en av grundarna till dagens datorer, men själv hade Alan Turings oturen att leva vid fel tillfälle. Han var homosexuell vid en tid när det var förbjudet att vara det, och det ansågs även vara en psykisk sjukdom. Han tog en tugga av ett äpple som han själv hade sprutat in cyanid i. Turing räddade andras liv men tog sitt eget.

Att jag lyssnar på Sommarpratarna i radions P1 är ingen tillfällighet för min del, det missar jag sällan.

Britta Marakatt-Labba är same och berömd för sina broderier. Hon var tidigare helt okänd för mig men på det sätt som hon berättade, med en slags fängslande torrhet så blev jag starkt berörd. Hon pratade om sin pappa som var renskötare.

Pappan skulle på julaftonen 1956 åka skidor för att se till renarna, men en bit på vägen märkte han att han hade glömt snusdosan hemma på köksbordet. Så han vände om, åkte tillbaka och skulle passera bilvägen en gång till och tog fart för att komma över snökanten. Just den tiondelen kom en taxi, den enda bilen som denna julafton körde mellan finska Karesuando och Kiruna. Britta var ett av tio barn som förlorade sin pappa på grund av en snusdosa.

Om vi som individer når så långt att vi lyckas övervinna livets alla faror, är det med en förhoppning om en trygg ålderdom.

Här kommer det sista stora planerandet in. Ska jag ta ut min pension under fem år, under tio år, eller ska jag sträcka ut betalningen under en längre period. Det är som att spela sten, sax, påse med sig själv och sitt eget liv.

Tack vare att alla tillfälligheter har infallit vid rätt tillfälle skriver jag detta. Och tack vare att alla tillfälligheter har infallit vid rätt tillfälle för dig läser du detta nu.

Livet är inte bara fåfängans, utan även tillfälligheternas marknad.

Christer Jonasson