Christer Jonasson: Vilka skulle du bjuda på middag?

I tv-programmet Gokväll på fredagar får en person bjuda gäster på en önskemiddag. Nästan uteslutande är det historiskt intressanta personer som bjuds, sällan personer som lever i dag.

Här kommer tre historiska personer jag skulle vilja prata med, och få svar av:

1. John Lennon. Du var den jag gillade bäst av er i Beatles och det var till stor del beroende på vemodet i blicken, men samtidigt en skön humor. Du miste din mamma när du var tonåring och saknaden hörs när du skriker ”Mother”, i låten med samma namn. När jag hörde ”Twist and shout” och ”Ain't she sweet” och såg den där läckra Rickenbacker-gitarren, ja då var det klart John. Och så jobbade du för fred på jorden, mot vapen, men blev skjuten med en pistol. Du mördades en kväll men hade redan på morgonen träffat mördaren Chapman när han bad om din autograf. Jag skulle fråga dig John, märkte du inget konstigt med honom, anade du inget? Du jobbade ju för freden, som Greta i dag kämpar för miljön. Vad tror du om John & Greta i stället för John & Yoko? I USA ordnades bål där Beatles skivor brändes i stora högar och det berodde på dig John. Du sa att Beatles var större än Jesus. Ångrar du det?

2. Jesus. Mycket lägligt att fråga dig då Jesus. Vad säger du om det, att Beatles var större än dig? Och du, Jesus. Hur gjorde du när du gick på vatten och botade du verkligen en lam man så att han kunde gå? Eller är det Fake News? Du om någon borde veta. Ja, jag vet att du har funnits Jesus, men jag är ändå osäker på hur kunde du prata med någon som fanns uppe i himlen. Och hur kunde din pappa finnas där uppe? Hur vet du att du är hans enfödde son och hur kunde du kommunicera med honom? Och änglarna (inte IFK Göteborg), hur kunde de flyga uppåt och ta med dig upp till farsan…det var ju smart, det ger ju oss en extra helgdag i maj.

3. August Strindberg. Ska ditt namn verkligen uttalas så där lite kulturellt skrytigt: ”Åågust”. Du var ju gift tre gånger men inte med någon kvinna från Sverige, varför? Siri från Finland, Harriet från Norge och Ursula från Österrike. Du är en förbaskat intressant person, det är väl därför jag är med i Strindbergsällskapet, men hur fasen hann du med allt? Böcker, pjäser, essäer och tiotusen brev, där nästan samtliga finns bevarade. Om jag skulle bjuda dig på absint nu, skulle du bli galen då? Och till sist: Vad gjorde du här i Sundsvall år 1891?

Om någon inte skulle kunna komma tar jag ut några reserver: James Dean, Frida Kahlu, Dan Andersson, Elvis, Winston Churchill.

Churchill skulle i så fall få berätta sitt klassiska: Now this is not the end. It’s not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

Christer Jonasson