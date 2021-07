Christer Nygren: 50 år sedan proppen drogs ur badtemplet

Deltagandet i lågstadiets simundervisning fick ett tvärt slut, när rebellen inom mig tröttnade på instruktörens militäriska gastande från bassängkanten. Siminstruktören hade min taniga pojkarm säkrad i en slags håv utan nät, och irriterade sig högröd i fejset kring mina tappra försök att följa de påbjudna rörelserna.

"Benen, pojkjävel! Benen! Du sjunker hela tiden med benen...!"

Reta inte en okastrerad ungtjur. Jag fick tag i håvens stång, och slet till. Instruktören stöp handlöst ner i bassängvattnet. Han sjönk till botten, och kom upp flämtande, halvdränkt.

"Och du ska vara simlärare", flinade jag.

Och blev bannlyst från fortsatt simundervisning.

Välkomna, kära läsare, till en ny nostalgisk blick i den lokalhistoriska backspegeln. Det är 50 år sedan proppen drogs ur det pampiga badhuset på Kyrkogatan i Sundsvall. Invigt 1908 tog det upp ett halvt kvarter, från hörnet vid Varvsgränd. En imponerande, kanske mer respektingivande än inbjudande byggnad i vad man kan beskriva som en slags blandning av nygotisk stil och jugend.

Ett stramt elegant entrévalv, två dubbeldörrar som ledde in under det sandstens-gjutna budskapet VARMBADHUS. Invändigt, med det höga välvda taket uppstagat av vad jag antar var stommar av solid ek, levde miljön upp till epitetet badtempel. Ett halvmåneformat fönsterarrangemang – rena glasverket – släppte in naturligt ljus över den för sin tid rejält tilltagna (7.9x14.65 meter) simbassängen.

Jag har ett klart minne att en fetmagad karl låg på en träbänk vid bassängkanten med en erotisk tidskrift stödd mot kaggen.

Det var där jag gjorde ett nobelt försök att dränka den förbannade halv-korpralen till simlärare. Faktum är att jag och ett par kompisar med ojämna mellanrum brukade hemsöka badtemplet, mer för att plaska än (i mitt fall försöka) simma. Vi pratar sent 60-tal. Vissa tider måste ha varit reserverade för manliga badgäster, om inte annat så för att jag har ett klart minne att en fetmagad karl låg på en träbänk vid bassängkanten med en erotisk tidskrift stödd mot kaggen och inte försökte dölja en ståfräs.

Enligt farsan fanns också en kar-avdelning, med sittkar, där man kunde få ryggen skrubbad av en tvagerska; bastanta, "ryska" damer med antydan till mustasch, iklädda vita rockar av laboratorie-typ. Det måste i så fall ha varit före min tid, men farsan gav mig en del klatschiga detaljer:

"Man kunde ta med sig en kvarting, vet du. Badkärringarna var inte främmande för att ta sig en jävel. Stämningen kunde bli tämligen frisläppt, om jag uttrycker det så."

Badtemplet stängde 1971, samma år det nya badhuset öppnades vid Sporthallen. Då var varmbadhuset, efter drygt 60 års trogen tjänst, angripet av träsvamp. Det ansågs för kostsamt att renovera, och revs 1973.

Christer Nygren

