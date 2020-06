Christer Nygren: Den pippin hade en ängels vingar

Kanariefåglar får sällan tillfälle att iklä sig hjälteroller, varken på film eller i verkligheten. Ett (gul)lysande undantag är Bibs som nådens år 1950, i grannskapet Hermitage, Tennessee, uppvisade oanade krafter när matte, i kvarteret allmän kallad Moster Tess, föll i hemmet och slog sig så illa att hon blev medvetslös.

Den åldrande kvinnan hade en katt och ovan introducerade kanariefågel som sällskap. Katten verkade inte ha reagerat nämnvärt, när matte föll ihop; men Bibs insåg uppenbarligen situationens allvar. Trots sina fysiska och (åtminstone ur mänsklig synvinkel) begränsade mentala resurser - läs: det vårdslösa uttrycket IQ fiskmås - lyckades den där pippin utföra något som inte kan betraktas som annat än en heroisk, osjälvisk insats. Bibs gjorde det genom att på okänt sätt lyckas pickla sig ut ur buren och, rimligtvis genom ett vädringsöppet fönster, flaxa i väg flera hundra meter till det hus där Moster Tess systerdotter och hennes karl var bosatta.

Vi pratar sen kväll. Paret hade lagt sig för att sova, men slog undrande upp ögonen, när sovrumsfönstret började utsättas för ett milt uttryckt idogt pickande. Karln mumlade kanske ett sömndrucket "What the fuck is that?", och även kvinnan försökte vända dövörat till och somna om. Men det idoga pickandet fortsatte, allt mer angeläget. Till slut tog nyfikenheten eller snarare irritationen över, och damen svepte undan täcket och tassade fram till fönstret för att få klarhet i vad som ofredade försöken till en god natts sömn.

Till saken hör flera saker; inte minst det faktum att Bibs, kanariefågeln, efter inköpet aldrig tidigare varit utanför Moster Tess hus och rimligen inte kunnat ha haft ett enda vingslags susning kring var systerdottern bodde. Och även om kanariefåglar ser ungefär likadana ut - inga särpräglade utseendemässiga drag, precis - insåg systerdottern, i brist på andra rimliga förklaringar, att det måste vara mosterns bevingade sällskap. Samtidigt som systerdottern insåg det, slutade Bibs att flaxa med vingarna och picka med näbben. Dramatiken och ansträngningen blev för mycket. Pippin föll ned på fönsterblecket, död. Bibs hade offrat sig för att försöka bistå matte.

Släktingarna rusade över till Moster Tess och fann henne liggande på golvet, blodig och okontaktbar. Ambulans larmades, och den åldrande kvinnan fick vård och överlevde. Det finns kanske ingen påtaglig sens moral i den här storyn. Möjligen hade jag, om jag varit systerdotterns karl, kisat mot Moster Tess katt, med kommentaren: "Och vad fan gjorde du, medan Bibs utförde ett stordåd?". Jag har aldrig kurrat på katter.

Christer Nygren

