Christer Nygren: Det var lite Hitchcock kring svalorna

Jag nätsurfade i relativ frid, när den första flygattacken kom. Det dunsade till mot det halvöppna fönstret, och en svala gjorde ett snabbt svep in på den inglasade verandan, innan den - möjligen lika överraskad som mig - insåg att den gjort en felbedömning och flög ut igen.

"What the fuck-e-li-fuck!?", utbrast jag, på mitt andraspråk. Svalor, visste jag, tillhör pippivärldens skickligaste flygare. Så det förvånade mig att ens en vingprövande unge skulle begå misstaget att flaxa in i en mänsklig boning.

Nå. Räkna alltid med det oväntade, aldrig det väntade. Jag återupptog det lättjefulla googlandet. Bara för att, kvarten senare, bli hemsökt av ett andra bevingat besök. Om det var samma svala, låter jag vara osagt - det är svårt att lämna närmare, detaljerade signalement på individbasis vad gäller flygfän - men historien, som ABBA sjöng, upprepade sig. Ett hastigt in-och-ut-flaxande.

Om en flygande inkräktare skulle fortsätta in i våningen, insåg jag att det förmodligen skulle bli ett smärre helvete att få ut den. Öppna vartenda fönster på vid gavel, flaxa hotfullt med armarna. Detta drama utspelade sig under den senaste värmeböljan, och jag hade hjälpligt lyckats åstadkomma något som vagt påminde om ett korsdrag, utan att få ned temperaturen till mer än 29. Jag försökte få in svalare (!) luft; i stället verkade jag få ett fysiskt högst påtagligt filmklipp ur Hitchcocks klassiker "Fåglarna".

Jag bedömde att svalor kanske hade inrett ett bo under takåsen ovanför verandan, och att en och annan unge kunde ha ett icke välutvecklat lokalsinne och därför tog "fönstervägen". Det är såvitt jag kan minnas inte varje sommar svalor kommer på besök kring kåken där jag bor. Men nästa upptäckt jag gjorde var - håll i er - att flera exemplar av arten svepte - snacka om att swisha - förbi märkligt nära verandafönstren. Nästan hotfullt, eller åtminstone säreget nyfiket. Gång på gång.

Jag fick för mig att, ur pippi-perspektiv, göra ett slags psykosocialt experiment.

Jag bestämde mig, om än motvilligt, för att stänga fönstret. Det var då jag blev påmind om askkoppen jag ställt mellan fönstret och rutramen för att hindra det förstnämnda från att, i det relativa korsdraget, stänga sig självt. Askkoppen är i cool art deco, och i mitten prydd med en svartlackerad örn med dramatiskt utbredda (drygt 15 centimeter) vingar. Örnen var fullt synlig för förbiflaxande fåglar.

Jag fick för mig att, ur pippi-perspektiv, göra ett slags psykosocialt experiment. Genom att låta fönstret förbli öppet, men att ställa örn-askkoppen ur sikte, på golvet.

Och se på fan. Svalorna tappade snabbt intresse för fönstret. De återupptog, till synes obekymrade, jakten på ätbara insekter.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se