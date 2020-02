Christer Nygren: En drink med Elvis och Roy i de dödas bar

Roy Orbison lyfte glaset och strök lätt frånvarande bort fuktringen hans Wild Turkey on the rocks lämnat på bardiskens välpolerade yta av mahogny. Han vände upp solbrillorna, ögonen vagt skönjbara bakom de mörktonade glasen.

“Du befinner dig i baren på femte våningen”, förklarade han.

“Den är reserverad för oss som slog genom på 50-talet. Vill du träffa till exempel Lennon, får du ta dig upp till sjätte våningen.”

Jag kände fingrarna krama lätt krampaktigt om drinken jag beställt.

“Ärligt talat, Roy, har jag lite svårt att smälta att jag befinner mig på the fifth floor, i sällskap med dig.”

Orbison log överseende.

“Don´t worry about it”, tyckte han. “Se det som ett studiebesök.”

Roy lyfte blicken mot spegeln som löpte hela bardiskens längd. “Here comes Chuck”, meddelade han.

Chuck Berry passerade, med uppenbara fysiska begränsningar, och minus gitarr, inbegripen i ett försök till sin klassiska duck walk, mumlande: “Go, Johnny, go, go, go…”.

Roy skakade halvt roat, halvt beklagande på huvudet.

“Karljäveln gör högst omedvetet en parodi på sig själv. Chuck hann passera 90 pannor, som du vet, och" - Roy knackade sig med en knoge mot tinningen - “urverket var inte vad man skulle kalla väloljat de sista åren.”

Jag följde Chuck med blicken.

“No particular place to go”, kommenterade jag.

“Only the lonely”, log Roy.

Jag vände uppmärksamheten tillbaka till drinken, och såg någon närma sig i barspegeln. Roy lutade sig bakåt så att han kunde snegla förbi mig.

“And here comes the King”, annonserade han.

Elvis Presley makade sig mödosamt upp på den höga barstolen till vänster om mig och bad bartendern om en Coke - på flaska, inte burk. The King kisade mot mig, och lyfte frågande ett ögonbryn mot Roy.

“Who the fuck is this?”

Roy fick fram ett lågt, gurglande skratt.

“Chris Newbranch”, skämtade han. “Han hade ett par smärre hits runt 1958.”

“Never heard of the man”, muttrade Elvis, och fokuserade på sin Coke.

Han undvek sin spegelbild där bakom baren. Inga dyrbara ringar, och han var klädd i säckiga shorts och en T-tröja som stramade kring magen.

Roy, i svarta jeans och en läderjacka, hade samma nästan kusligt neutrala framtoning han haft på scen, blicken otydbar bakom de mörka glasen.

Jag lutade mig närmare Roy, och teaterviskade: “Brukar ni - you know - jamma ibland, och så?”

“Hell, no”, svarade Roy. “Vi har inte ens en jukebox. Vi - förutom Chuck, möjligen - är bortanför allt det där, nu.”

Elvis rapade fram lite kolsyra. Så böjde han sig oväntat mot mig, och halvmumlade:

“You know - whoever you are, but anyway - I´m still dreaming of Priscilla. And Lisa Marie.”

