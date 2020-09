Christer Nygren: En tid när man inte var körd utan bil

Häng med här, kära läsare, på lite ordlekar och lätt osorterade iakttagelser, påverkade av den (även bortsett från covid) onekligen uppfuckade tid vi framlider vår existens.

Här, till exempel, min lokala tolkning av signaturmelodin till ett av de flesta medborgare välkänt teveprogram:

Sundsvall till min smärta, låt mig beklaga dig nu

Sminkad i nylagd asfalt

Men en döende stad, det är du

Av städer jag känner i världen, är du den där mycket börjar kännas allt mer kallt

Genom hälarens närhet till Navet, en blandning av snott och knappast ballt

Men det fanns förstås en tid, när staden var mer levande; en tid när en medborgare inte var körd utan bil. Faktum är att man inte behövde förflytta sig från sitt eget hemkvarter för att, på behändigt promenadavstånd, finna det som behövdes i vardagen. Det var inte ens nödvändigt att ta sig in till city, än mindre till Birsta.

I Sallyhill, där jag växte upp under 1970-talet, fanns inom en radie av ett par kvarter både en Ica- och en Konsumbutik, ett postkontor, en kemtvätt, en frisersalong, två kiosker, en färgbutik, ett konditori, och i Långholmen något som hette Fruktcentrum, som sålde allt från oskalade jordnötter till hyfsat exklusiva chokladprodukter.

Som Mary Hopkin sjöng 1968:

Those were the days, my friend

We thought they'd never end

Jag minns, från 60-talet, Vanjas bageri i bottenvåningen på en träkåk i början av Sallyhillsvägen, drivet av en strävsam polska (åtminstone kallades hon Polskan) där morsan kunde köpa gårdagens men långt från kruttorra vattenfrallor för det även på den tiden facila priset av 25 öre styck.

Och Strömbergs Färg. Längs Hårdvallsgatan. Där det förutom det mest uppenbara fanns ett utbud av Matchbox och Corgi Toys leksaksbilar. Hade jag tur (när jag var runt fem-sex år) kunde jag när att jag genomgick det lätt emotionella traumat att gå med på att klippa mig hos den närliggande frisören som kompensation, om det fanns tillräckligt med slantar i hushållet, förhandla mig till en bil i skala 1:64.

Allt var tammedjävulen inte bättre förr, ska gudarna veta - men det var, rent geografiskt, åtminstone närmare. Och, som jag ser det, betydligt mer charmigt. Det fanns förstås även en miljömässig poäng med att inte ens behöva en trampcykel för att inhandla det mest nödvändiga.

Om vi, inte nämnvärt muntert, steppar tillbaka till Sundsvalls city, finns där - sedan Hemköp för flera år sedan bestämde sig för att fly från skenande hyror och minskande omsättning - bara en som jag betraktar det riktig livsmedelsbutik. I en stad av den här storleken.

Kyss mig vasslet, som kvigan sa.

