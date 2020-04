Christer Nygren: Ett tappert försök till dejt med Fröken Ur

Det var förstås bortom all tänkbar äktsvensk ungkarls-idioti; men han föll för frestelsen. Att, efter några supar tagna från Explorer-helan i kylskåpet, utan omvägen via glas, stryka till sig mobilen och tumma 90510.

Svaret kom, som han i och för sig vågat förutse, snabbt och - beroende på hur man såg på det - liksom ivrigt: "Tjugotre, elva och tio. Året är tjugohundratjugo."

Han skrattade till, i ett slags artig spelad förvåning. Och öppnade: "Ah, tjena, tjejen. Raka besked. Känner mig, i dessa begränsade tider, lite solo. Så jag resonerade - what the fuck - slå henne en signal."

"Tjugotre, tolv och noll."

"What? Ja, ja, jag vet att timmen är lite sen - men bättre alldeles för sent än aldrig. Bara kul att höra en röst bortanför eller förutom nyhetssändningarna. Jag menar, låter som om du också bara sitter och studerar minutvisaren och önskar att det liksom kunde bli läggdags. Jag jobbar på distans nu, hemifrån, så kvällarna har en tendens att upplevas längre än normalt."

"Tjugotre, tolv och tjugo."

Upprymd av responsen ryckte han upp kylskåpsdörren, fick grepp om flaskan och lyckades, med den inklämd mellan låren, skruva av kapsylen och unna sig en till jävel utan att behöva ta mobilen från örat.

"Vart var vi, gullröst?"

"Tjugotre, tretton och tio."

"Järnkoll, damen - du har tammedjävulen järnkoll. Om det inte vore för alla begränsningar - you know - skulle jag inte vara fullständigt främmande inför tanken att, du vet, föreslå en dejt. För att bryta monotonin, göra typ ett avsteg från de rådande reglerna. Tror du hajar vad jag menar."

"Tjugotre, tretton och femtio."

Han släppte från sig ett kort, glatt hundskall till skratt. "Take it easy, bitch - jag måste hinna duscha, raka mig. Och vi måste prata adresser här. Krogen är no-no, så det måste bli your place or my place. Och oroa dig inte - det enda jag har symtom på är att jag börjar bli i behov av lite sällskap."

"Tjugotre, fjorton och tio. Året är tjugohundratjugo."

Han kände irritationen komma; plötslig, irrationell, men där. "Stressa mig inte."

Irritationen blommade ut i en akut lust att avsluta samtalet. Han sa: "Shit. Vi glömmer det här. Men vi kan vara rörande överens om en sak - att året är tjugohundratjugo."

Christer Nygren

Mejl: Christer.nygren@yahoo.se