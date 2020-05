Christer Nygren: Ett välkryddat besök på Systembolaget

Vardagen kan ibland innehålla lätt oväntade ingredienser. Som när jag för att indirekt stötta sydafrikanska druvodlare hemsökte Systembolaget på Sjögatan i city, och upplevde ett par icke helt förutsägbara incidenter. Som att en kvinna ville köpa en bussbiljett.

Men vi börjar med Nysaren. Full motivering för versalt N här. Jag hade placerat det jag behövde i korgen, och var några steg från en av utgångskassorna, när mina trumhinnor halvt bedövades av en nysning. Det var ingen diskret i armvecket-variant; det var, i brist på bättre liknelser, en sjuhelvetes elefant-nysning. Bara ett par väntande kunder före mig i kön. I snabb följd kom ytterligare två nysningar, där framme vid utgångskassan.

Även om nysningar inte är den mest utmärkande symptomen, är jag i dessa påfrestande tider enbart marginellt mindre paranoid än de flesta medborgare. Så jag steppade, i ren självbevarelsedrift, ur kön och gjorde en kringgående rörelse mot bortre hörnet av butiken och whiskey-avdelningen, i det sunda, av Folkhälsomyndigheten ständigt upprepade budskapet att hålla social distansering. Men jag undgick inte att höra Nysarens försäkran till damen som satt bakom kassan:

"Var inte orolig - jag är inte förkyld."

Tryggt att höra, om jag uttrycker det så.

Fler uppmärksammade dessa lindrigt uttryckt kraftfulla nysanden. En kollega till kassörskan kom skyndande och såg bekymrad ut. En kund, som också nåtts av utbrottet, uttryckte spontant åsikten: "Den där borde stanna hemma, inte vara bland folk."

Jag tänkte att den tok-nysande karln möjligen led av något så jämförelsevis oskyldigt som vårallergi, och återtog efter att ha tomstirrat på ett par whiskeyflaskor tappert min plats i kön. Nysaren befann sig på väg ut med sitt byte.

Varpå nästa incident inträffade. En utrikesfödd kvinna bakom mig i kön visade sig vara spekulant på en bussbiljett och försökte uttrycka detta önskemål till kassörskan, som vänligt påpekade att det inte var något Systembolaget kunde förmedla. Den bussbiljett-sökande damen verkade inte förstå svenska. Så efter att ha försäkrat mig om att hon hjälpligt hajade engelska, iklädde jag mig rollen som vägvisare, och sa: "If you follow me, I can show you where to buy a bus ticket."

Kvinnan nickade, och med henne fyra lätt avvaktande steg bakom mig rundade jag hörnet till västra Esplanaden och pekade mot dörren hon kunde öppna för att, väl innanför, införskaffa sin bussbiljett. Hon framförde ett artigt tack.

Jag hade mat och annan nödvändig proviant hemma, så jag började klacka tillbaka till mitt örnnäste på Södermalm, genom ett föga överraskande i det närmaste folktomt city.

Christer Nygren

christer.nygren@yahoo.se