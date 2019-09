Christer Nygren: Han ville egentligen bara ha en kokt med bröd

Han är ett gråblekt halvfetto klädd i svensk nationaldräkt, alltså säckiga jeans, kort, stramande jacka med företagslogga på ryggen, till synes två nummer för trånga, oknutna pirat-Adidas på fötterna. Högra jeansfickan har en ljusare cirkel i denimen där en dosa Ettan, liksom sina föregångare, vill markera sin existens.

Mannen var frestad att rösta på SD i förra riksdagsvalet, men fick beslutsångest i vallokalen och följde släkttraditionen genom att rafsa till sig S-sedlar. Nu är han på lunchrast. Eftersom han varit lös i magen på morgonen, vill han inte riskera att om en timme skita ur sig 110 spänn dagens, så han beslutar att hemsöka närmaste korvmoj.

En kvinna med vad han registrerar som utländskt utseende ler servilt i luckan.

“En kokt med bröd, tack.”

“Enap? Etsup?”

“Vad? Ja, ja. Senap, mycket ketchup.”

“Rostat lok?”

“What the fuck are you talking about?”

“Rostat lok?”

“Ah. Nä, inget rostat lok, tack.”

“Gravt eller jost brod?”

“Gravt.”

“Ett okt orv me enap o etsup o gravt brod?”

“Ja. Jag kunde tammedjävulen inte ha uttryckt det bättre själv.”

“Dicka?”

“Vad fan är det nu? No, no - ingen dicka.”

Han får sin korv, och tar i tron att en ny kund väntar ett steg åt sidan. Men det finns ingen bakom. Korvförsäljerskan lutar sig fram.

“Vad gora sen, efter orv?”

“Tillbaka till kontor, antar jag.”

“O sen? Fro?”

“Hur så?”

“Bara ondra.”

Han är inte van att idka samtal, ens ytligt socialt, med vad han rubricerar som blattar, och går därifrån, med hetta i ansiktet och en vag men inte helt obestämd känsla av att korvförsäljerskan drivit med honom.

Han lufsar tillbaka till kontoret. Via Iphonen går han, sin vana trogen, under eftermiddagen in på ett par främlingsfientliga sajter, men kommer för omväxlings skull inte på sig med att trycka gilla.

Magen suger; bukfettet kräver mer för sin överlevnad. Han trycker till sig en Marabou kexchoklad ur varuautomaten, men den är så satans hård och kall att han känner en ilning i en hörntand, när han försöker ta första tuggan, och måste låta kexchokladen ligga på skrivbordet en kvart, innan han vågar sig på ett nytt försök. På tal om kyla är han osäker på om han, väl hemma, har kvar ett par Dafgårds färdigrätter i frysen; matmässig planering är liksom inte hans starkaste sida. Han borde kila in på Ica på hemvägen, och kanske, för att hjälpligt fördriva kvällen, plocka upp ett par Carlsberg Sort Guld på Systemet.

Han kommer på sig med en alternativ händelseutveckling: att han knallar förbi korvmojen, och säger: “Jag kan tänka mig en till sån där okt orv me enap och etsup o gravt brod.”

Men fuck, no. Det finns liksom gränser.

I vilket fall, så bör hon väl stå där i luckan i morgon, också.

Christer Nygren

