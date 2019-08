Christer Nygren: Jag erkänner att jag är en höst-och-vårare

Det krävs en del för att jag ska svimma. Under senaste värmeböljan var det nära; 34 grader på den glasade groggverandan och 32 i sovrummet. Detta trots att en queen size Carola-fläkt gick på högvarv och ven som propellerbladen på en startklar, förväntansfullt vibrerande DC-3:a. Öppna fönster släppte inte in mer vind än ett lätt suck från en kedjerökande hamster.

Den 100 kvadratmeter stora takvåningen, där jag utan minsta antydan till klaustrofobi huserat de senaste 24 åren, kändes plötsligt som en turkisk häktescell för oliktänkande.

Jag fick, kort och gott, ytterligare en påminnelse om att jag är en höst-och-vårare.

Inget skulle kunna få mig att beställa en vintersemester till, säg, Thailand. Värmen och fukten skulle få mig att göra en piruett och ramla ihop redan i taxikön vid Bangkoks flygplats. Lika lite som jag skulle boka en skidsemester; jag finner det irriterande när små istappar bildas i min buskiga, slokande sheriff-mustasch ((jo, jag har en sådan nu) och kylan får näshåren att klistra ihop.

Jag föredrar krispiga höstpromenader där fallna löv ödmjukt låter sig svepas undan av tåspetsarna på mina boots och nyrakade kinder smeks av en sval vind. Eller, för all del, av vårsolens första, lagom påträngande strålar. Faller regn får jag en utmärkt ursäkt att sticka armarna i den militära regnrocken från 1960 gjord av PVC-belagd bomullsväv och placera en Woody Allen-hatt med nedvikna brätten på flinten.

Att promenera verkar för övrigt vara en bortglömd konstart. Den amerikanska författarinnan Rebecca Solnit har skrivit en bok med titeln “Wanderlust: a history of walking”, och noterar bland annat:

“I like walking because it is slow, and I suspect that the mind, like the feet, works at about three miles an hour. If this is so, then modern life is moving faster than the speed of thought, or thoughtfullness.”

Hängde ni med, kära läsare? Om man fritt tolkar det till svenska innebär det att folk är så jagade och speedade att de knappt har tid att ägna sig åt en eftertanke. Bilen, fortsätter den skrivande damen, är en slags protes för att ta sig fram i en längre inte så människovänlig värld.

Tillbaka till det där med värme. En studie gjord vid Umeå universitet visar - håll i er - att 12 grader är den optimala temperaturen för oss nordbor. Dödligheten är som minst kring den medeltemperaturen. Medan greker mår bäst när det är 24 grader, och medborgare i Taiwan när det är 32. Störst chans på den perfekta medeltemperaturen i Sverige är det i september, oktober och maj.

Så det kan ni tammedjävulen inte ta från mig:

Jag är en slug höst-och-vårare.

Christer Nygren

