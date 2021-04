Christer Nygren: Jag gjorde en Wilhelm Tell med farsan

Farsan skar bort en tredjedel av en Ping Pong-boll och tryckte, likt en clown-attiralj, fast den uppkomna håligheten mot näsan. "Blir det bra så här?", undrade han.

Jag gjorde min Winchester skjutklar.

"Ja, för fan", svarade jag. "Ställ dig i profil och undvik motljuset från köksfönstret, så jag kan sikta utan att kisa mer än nödvändigt."

Om jag bommade, visste farsan, skulle jag kunna träffa näsbenet eller det närmaste ögat. Men han hade skrämmande stort förtroende, efter att ha sett mig pricka tändsticksaskar uppsatta i trädklykor på 20 meters avstånd.

Det var, retrospektivt sett, en förbannat dum, riskfylld Wilhelm Tell-lek. Det skulle ha varit mindre farligt, om farsan haft ett äpple på huvudet.

Ni kan storyn från 1300-talet om Tell – en jävel på att skjuta armborst som retade upp en överhet till den milda grad att han blev tvungen att bevisa att han kunde träffa ett äpple placerat på sin sons huvud. Om han misslyckades, skulle både Wilhelm och sonen avrättas. Den gode Tell bommade inte.

Men tillbaka till farsan och mig. Vi börjar med Winchestern. En väldigt realistisk luftgevärs-modell av den legendariska Vilda Västern-bössan. Min variant kunde laddas med ett försvarligt gäng Daisy-kulor som matades fram genom en bygel-rörelse de flesta sett på film.

Farsan hade, på Fliesbergs Sport, köpt luftbössan till mig; delvis, antar jag, för att ge mig lite distraktion från det faktum att morsan låg svårt cancersjuk på Sundsvalls sjukhus. Året bör ha varit kring 1968, så Nygren junior lär ha varit 12. Även på den mer liberala tiden, misstänker jag, för ung för att vara betrodd med ens ett luftvapen.

Frågan var: skulle farsan göra morsan sällskap på sjukhuset? Om jag sköt åt helvete, var risken överhängande.

Scen för dramat var vår tvårummare längs Sallyhillsvägen. Farsan, med den isärskurna Ping Pong-bollen förankrad vid nästippen, poserade vid dörröppningen mot hallen, medan jag intagit skytteställning på andra sidan vardagsrummet, så långt från som möjligt.

Jag instruerade: "Höj hakan lite. Stå sedan helt stilla."

Jag tog sikte; Winchesterns kolv i imiterat trä kändes lätt svettfuktig mot kinden.

Farsan log: "Fan ta dig, om du bommar och träffar fel, pojk."

"Bommar vad?", undrade jag, och sköt.

Jag hade mest skjutit utomhus. Ljudet av skottet lät påfallande snärtigt, högt, olycksbådande.

Men, se på fan, där stod farsan till synes oskadd, utan Ping Pong-bollen på näsan.

Han sa: "Berättade jag när jag vann en skyttetävling i det militära och som förstapris fick - vi pratar 1930-tal - en flygtur i en dubbeldäckare?"

"Nä", replikerade jag. "Tell me about it."

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se