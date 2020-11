Christer Nygren: Jag gjorde ett klipp på "Casino Royale"

Nu, när filmvärldens förste och främste James Bond för evigt lagt sin Walther PPK på hyllan, kan det vara passande att dra storyn om hur jag gjorde 6 850 gånger pengarna på 007. Inte (av förklarliga skäl) vid ett spelbord, med ovan nämnde agent mitt emot mig; men däremot, en gång på 1980-talet, genom att gräva i en korg med vältummade gamla pocketdeckare på en loppis i Sundsvall.

Manhattan, Kometdeckaren, OSS 117. Minnen från tonårstiden väcktes till liv, när jag såg titlar, omslag. Det var sådan läsning jag införskaffat på kiosken i Sallyhill, på den tiden omedveten om att jag själv skulle komma att skriva böcker och även uppleva äventyr i filmbranschen. Nå. Minst av allt hade jag förväntat mig att, i den där korgen med pocketdeckare, hitta en orättad korrekturupplaga av Ian Flemings första Bond-bok från 1953, "Casino Royale".

Jag mumlade: "Det kan tammejävulen inte vara sant..."

Boken såg ganska trist ut; gråfärgat pappersomslag, utan illustration, men med texten Uncorrected Proof. Förlaget stämde: Jonathan Cape, London. Jag behövde inte vara väl påläst boksamlare för att inse att här, dear boy, har du gjort ett sjuhelvetes fynd. Förstaupplagan av "Casino Royale", visste jag, betingade ett betydande värde, eftersom första Bond-boken inte sålde ens i närheten av vad de senare titlarna i serien skulle komma att göra. Och här hade jag något som bara tryckts i en handfull exemplar för att, antog jag, delas ut i förväg till särskilt inflytelserika recensenter i England.

Jag tilltalade boken: "How did you, of all possible places in this world, end up here, in Sundsvall, Sweden?"

En del gåtor finns inte till för att lösas. Böckerna i korgen kostade tio spänn styck. Jag betalade, och lämnade loppisen spontant visslande det musikaliska huvudtemat till Bondfilmerna.

Jag behöll länge boken – den skulle ur pengamässig synvinkel knappast bli mindre värd med åren – innan jag fick en impuls att pingla en signal till auktionshuset Sotheby´s i London. Där, på avdelningen för sällsynta böcker, blev de både överraskade och förtjusta. De ville, yes, Sir, gärna förmedla försäljningen. I den flera hundra sidor tjocka katalogen inför bokauktionen i juli 2001 fick mitt loppisfynd en snygg presentation, inklusive det icke ovidkommande konstaterandet: "No other proof copy of Casino Royale is recorded as ever having been sold at auction".

Boken såldes, efter diverse turer, för motsvarande 68 500 svenska kronor.

Även minus avgifterna till Sotheby´s fick jag anledning att vissla huvudtemat till Bondfilmerna igen – hela vägen till banken.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se