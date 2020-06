Christer Nygren: Jag testar jetmotorn inför båtsäsongen

Jag har på vårkanten torr-kört jetmotorn några gånger för att försäkra mig om att den startar, varvar och låter som den ska. Och, yes, den svarar mer än villigt så snart jag rör gasreglaget, drar tillbaka den greppvänliga spaken. Jag kan känna trycket från utblåset i aktern. Motorn låter närmast ivrig, som om den längtar efter att få tackla vatten, no bullshit, och visa vad den duger till.

Nyss nämnda motor fungerar så att den (utan att jag går in på allt för komplicerade tekniska beskrivningar) suger in vatten via en fläkt belägen på bottensidan av skrovet och, via en slugt designad elektrisk pump, skjuter ut vattnet i en kraftfull stråle genom aktern, där det på ett mer konventionellt flytetyg skulle sitta typ en Johnson eller Yamaha utombordare på x antal hästar. Avsaknaden av en traditionell propeller gör att båten, elegant, utan att tappa styrka, kan ta sig fram på förbluffande grunt vatten. Den drivs av den bakåtriktade vattenstrålen.

Jag har studerat drivdelen, och mumlat: "Den skulle, teoretiskt sett, kunna glida fram över två utspillda groggar."

Vi pratar tillverkning på 1960-tal, och en klassisk, om än samtidigt tämligen originell race boat. Felix tomatketchup-rött skrov, lätt sol-gulnad ljus överbyggnad. Två-ekrad kromad ratt, en instrumentbräda med det mesta från kompass till klocka och radio (totalt nio mätare/instrument). Vindrutan - låg, långsträckt mot fören i syfte att reducera luftmotståndet - är tonad för att, så vitt jag kan bedöma, minska störande reflexer från vågtoppar och solkatter. Skålformade säten för två, i svart vinyl. Dekaler, låt vara vindpinade, är till stor del intakta och anger vad jag antar är startnummer 52 i något kallat Interocean Competition. Jag googlade, men hittade inga närmare detaljer om tävlingen. Tyvärr medföljde ingen loggbok som dokumenterat äventyren under 50 + år.

En halv-diskret, vill säga inte perfekt, lagad spricka i vindrutans plexiglas på förarsidan vittnar om att racern varit med om hyfsat tuffa tag. Dekalen i fören är svårtydd på grund att den utsatts för åtskilligt med bogsvall, men det går att ana texten SUPER STREAM. Det finns, bakom de välbevarade vinylsätena, markeringen AIR INTAKE, för att varna eventuella oinvigda, intet ont anande passagerare för suget från luftintaget.

Smärt, stram, kraftfull. Det här flytetyget är tammefan inte att leka med. Men det är just det racern inbjuder till.

Hänger ni med, kära läsare? Här mer tekniska specifikationer: båten är 25 centimeter lång, och jetmotorn drivs med hjälp av två 1, 5-volts AA-batterier.

Ah, jag ser fram mot båtsäsongen 2020.

Grevebäcken - here I come!

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se