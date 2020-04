Christer Nygren: Klassfest, "Pata Pata" och en vek Tom Collins

Jag måste, elva år ung, ha haft spända premiärnerver inför första klassfesten. Dans på programmet. Så på den korta promenaden mellan boningen i Vinkeltået och S:t Olofsskolan, slank jag in på Fruktcentrum i Långholmen och införskaffade en Tom Collins låtsas-drink på burk som innehöll marginellt mer volymprocent än en lättöl, och svepte den i mentalt stärkande syfte.

Och, se på fan, så gick det betydligt lättare att bjuda upp till Miriam Makeba och "Pata Pata", även om jag svettades i den skotskrutiga pullovern och fingrarna var pinsamt kallfuktiga i de lugnare låtar som krävde försök till styrdans.

Platsen för tillställningen var det egna klassrummet, med undanskuffade bänkar, och damerna som stod till buds inskränkte sig av förklarliga skäl till klasskamrater. Men det vilade en rödkindad, nervöst halvfnissig stämning över alltihop.

Samma år, eller möjligen året före, hade jag - utsedd av lärare som av oförklarad anledning ansett mig lämplig för uppgiften - iklätt mig rollen som konferencier vid en elevföreställning i skolans matsal. Och, som det föll sig, dragit till mig oväntade skratt, när jag elegant skulle slå ihop klackarna på scenen, som bestod av hopskjutna bord. Jag slog ihop nyss nämnda klackar lite väl hårt, halkade till på den glatta perstorps-ytan och släppte ur mig ett ekande "Satan...!" genom PA-systemet.

Jag vill minnas att min klassfröken satte en talande handflata för ögonen. Den incidenten kan onekligen ha bidragit till att jag känt behov att stärka mig inför klassfesten.

Året bör ha varit kring 1967. Jag har vaga minnen av att grammofonen spelade "I'm a believer" med The Monkees och Rolling Stones "Let´'s spend the night together". Sötsliskig Önos-saft, diskreta pisspauser.

Med vuxna ögon var det så förbannat oskyldigt att jag inte vet om jag ska skratta åt minnet eller fälla en nostalgisk tår. Några år senare blev låttiteln "Let´'s spend the night together" betydligt mer fysiskt påtaglig, om jag uttrycker det så. Disco-eran på Marina. Följd av eskapader utlösta av besök på ställen som Nattoxen.

Men, hur man än vrider på det, var det något speciellt med den där första klassfesten, de första danserna. Anspänningen. Nervös-kalla handflator. Det, i mitt fall, begränsade klädvalet. Det burkiga, bas-svaga ljudet från grammofonen. Det fjärrskådande uttrycket i blicken hos klasskamrater som inte fick dansa så ofta, eller inte alls. Flickögon som flyktigt och skyggt mötte ens blick. En förstulen, tafatt halv-kram. En vag föraning om vad som så småningom väntade bortanför mellanstadiet, om man inte taskade till det, gjorde bort sig.

Christer Nygren

Mejl: Christer.nygren@yahoo.se