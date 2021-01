Christer Nygren: Kring konsten att våga vara sig själv

Året var 1963. Första skoldagen, inskrivning till ettan. Vi stod där, ett spräckligt gäng, de flesta främlingar, och väntade på att bli insläppta i lokalerna, både nyfiket och aningen skyggt sneglande på varandra. Så, oväntat, oförutsägbart, förvandlades den redan lätt spända situationen till ett blodigt kaos.

Platsen, innan jag berättar närmare, var västra hörnan av bostadslängan Långholmen i Sundsvall. Där fanns, under en period, skollokaler för just förstaklassare. För mig, och andra jämnåriga bosatta i Vinkeltået, betydde det att vi max hade ett par hundra meters klackande till plugget. Och, senare, obetydligt längre till S:t Olofsskolan.

Tillbaka till det blodiga dramat. För vad som hände, när vi väntade på att bli insläppta, var att en kille tog sats från trottoaren vid Hårdvallsgatan och, med kuslig bestämdhet, kraschade genom glaset till entrédörren.

Församlingen tystnade. Och nåddes av ett långdraget ylande, när dörrkrascharen rusade genom den långsträckta korridoren. Han hade skurit sig illa, när han forcerat dörrglaset. Tillskyndande lärare lyckades fånga in och föra undan honom.

Senare, när vi andra elever släpptes in, fanns blodspåren kvar, som bevis för att det vi bevittnat inte varit ett slags kollektiv hallucination.

Jag har inget minne av att jag någonsin såg den där grabben igen. Under de gångna snart 60 åren har jag kommit på mig med att reflektera kring hans öde. Och kommit fram till att han, redan vid sju års ålder, insett att han aldrig i helvete skulle kunna anpassa sig till regler och, bortsett från psykologiska förklaringar, hade en anti-auktoritär läggning. Han kunde, vid tillfället han bestämde sig för att krascha genom dörrglaset, inte förlika sig vid tanken på att införliva sig i ett system, ens något så fundamentalt som grundskolan.

Vilket påminner mig om min egen skoltid. I högstadiet slogs jag med en lärare, nonchalerade andra. När rektorn ville straffa mig med kvarsittningar, bad jag honom dra åt helvete och gjorde en fysisk markering genom att, utifrån, kicka igen dörren till hans tjänsterum. Fuck you, på modern svenska. På tal om språk, fick jag i slutänden utmärkta betyg i svenska och engelska.

Jag ansågs säkert vara en rebellisk, svårtacklad jävel. Kanske det är en av anledningarna till att jag ibland tänker på den där grabben som kraschade genom dörrglaset.

En kompis sa för åtskilliga år sedan: "Du är en egen man, Nygren – det är liksom your way or the highway".

Jag skrattade till, och svarade: "Jag önskar att det alltid vore så förbannat enkelt".

Men det är värt att försöka. Att på olika sätt, på vinst och förlust, våga vara sig själv.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se