Christer Nygren: Kring skolmat och privata små ankdammar

Föräldrar klagar på den skolmat deras ungar serveras. Antingen är det för lite kött eller för lite grönfoder för att falla deras små prinsar och prinsessor i smaken.

Samtidigt, i en mer påtaglig typ av verklighet, finns det åtskilliga fattigpensionärer som kämpat ett långt yrkesliv och slutligen, på ålderns höst, hamnar i en situation där de, när slantarna börjar tryta en vecka – tio dagar före nästa pensionsutbetalning, mer än gärna skulle hämta en take out-låda av det mer eller mindre bortskämda ungar inte behagar utsätta smaklökarna för.

Och, när vi ändå är inne på olika grader av elände, finns det förstås de som drabbade av corona kämpar för sina liv på IVA och får livsuppehållande näring via dropp och slangar.

Det är en mångfacetterad värld, all right. ST försöker skildra den i allt från klatschiga hemma hos-reportage till hemlösas situation, via nybyggda flermiljonslägenheter för åldrande medborgare som sålt villan och, när de väl är fullvaccinerade, vill ha ett bekvämt antal steg till krogen för att uppleva lite la dolce vita före Hospice.

Nära, för elever och deras föräldrar trygga skolor läggs ned av socialt okalibrerade folkvalda. Det finns, hos politiker, gott om bristande insikter kring vad som, även i pressade kommunala budgetar, är fundamentalt viktigt. Det är liksom roligare att applådera nya byggprojekt avsedda för den smala minoriteten.

Men låt mig tugga på lite mer kring skolmat.

Till föräldrar som är missnöjda med vad deras ungar serveras, föreslår jag att ni ställer Iphonen på väckning en timme tidigare varje arbetsdag och kärleksfullt tillreder en lämplig bärbar lunch till era ögonstenar. I många länder är det inte givet att skolan ens via skattepengar har möjlighet att erbjuda elever avgiftsfria måltider.

Människor har, sedan urminnes tider, en tendens att ge mindre betydelsefulla saker stor uppmärksamhet. Många är saliga i sin tro och övertygelse, utan att ha förmåga att bildlikt talat se bortanför sin privata lilla ankdamm.

Det vore skrattretande naivt att inbilla sig att ett noterbart antal medborgare, i spår av pandemin, eller en plötslig insikt kring hur många på olika sätt verkligen kämpar för sin överlevnad, skulle få en annan syn på vad som i slutänden är viktigt.

Det är den gamla vanliga visan; en del lever i överflöd, andra i olika grader av nöd, ekonomisk oro. Förr hette det adel, präster, borgare och bönder.

I dag har vi förvisso kvar en del adel, präster och bönder – och, som jag ser det, en betydande del borgare som inte riktigt förmår inse hur pass hyfsat de har det.

Den senare kategorin är den som klagar mest och högst.

Christer Nygren

