Christer Nygren: Låtar poppar på gott och ont upp i minnet

Trio me´Bumba låg på Svensktoppen med "Man ska leva för varandra", när morsan dog, 54 år ung, sommaren 1969. Låten hade legat där i omgångar från 25 maj till 16 november ovan nämnda år, och en 13-årig Nygren fick en klump i bröstet varje gång han hörde textsnutten "För en dag finns bara minnen kvar".

Yes, yes, yes. Så jävla sant. Några år tidigare hade jag och andra grabbar i Vinkeltået försökt slå runt med gungorna i lekparken och gastat "She loves you, yeah, yeah, yeah...!", och sneglat på favvo-objekt bland kvarterets småtjejer. Livet tedde sig, just då, hyfsat obekymrat.

Det är vagt intressant, det där, hur vissa låtar kan väcka alternativt goda eller mindre goda minnen. Många av oss lever med låtarna, vare sig vi vill eller inte. De poppar upp, som minnen från det förflutna. Ah, shit, nu blir jag osökt påmind om henne eller honom, beroende på kön eller sexuella preferenser. Namnge, för att vidga perspektivet, den någorlunda känslomässigt fungerande människa som inte reagerar på texten i "En stad ovan molnen". Har inte påfallande många av oss suttit där, i ett gravkapell, och känt tårarna komma, hjälplösa, kanske till och med patetiska.

Och förträng inte blott en dag, ett ögonblick i sänder.

Satan vad känslomässigt det kan bli. Vi råkar ju hamna i det läget, i vad jag utgår från är våra bästa stunder. När vi ser någon, åtminstone någon som enligt våra egna värderingar är värd att se, bry sig om. Det kan till och med råka vara en fullständig främling; det är inte sällan, eller snarare överraskande ofta, så förhållande och sympati mellan två själar uppstår. Nytt, okänt, lockande. Knappast så förvånande att man gapande sätter sig på arslet, om jag uttrycker det så.

Men nu, vänner, har vi halvt mirakulöst lyckats överleva åtminstone några dygn in på ett nytt år. Vi står där med symboliska surfbrädor, blickar ut över ett lika symboliskt hav, och undrar om vi ska klara en tredje våg. Glida över våghelvetet elegant, ta de sista stegen, släpande på brädan, till strandens relativa säkerhet.

Beach Boys.

Men liksom knappast good vibrations.

Och väntande två gratis (nå, det är våra skattepengar) silar från Moder Svea som ska inympa lite större tro på framtiden.

Tillbaka till musik, låtar. Personligen kommer jag den senaste tiden påfallande ofta på mig med att, via högtalare kopplade till min MacBook Pro, lyssna på Bryan Ferry och "Let´s stick together" i en fantastiskt snygg live-upptagning på Youtube från Lyon, Franrike.

Den låten handlar också, på sitt sätt, om att man ska leva för varandra.

Om man kan.

Om man duger till det.

Om man ens får en chans.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se