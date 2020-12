Christer Nygren: Några rader kring att råka vara Vattuman

Plats: Popgrillen i hörnet Bankgatan-Köpmangatan. Tidpunkt: cirka senhösten 1979. Jag tuggade i mig en grillad med bröd, medan jag höll ett vaksamt öga på motsatta hörnet, och närmare bestämt entrén till biografen Saga. Jag hade en dejt där. Långt från den första i min då 23-åriga tillvaro; men om damen i fråga behagade att dyka upp skulle vi tillsammans se filmversionen av musikalen "Hair". Och – se på fan – hon dök upp. Jag svepte bort lite spilld ketchup från fingertopparna med en pappersservett, och släntrade ut och löste in oss på nyss nämnda föreställning.

Av en händelse totalt bortom min kontroll, råkar jag vara född i stjärntecknet Vattumannen. Så, när låten "Aquarius" spelades genom biografsalongens högtalare, kom jag på mig att snegla mot damens på filmduken uppmärksamt riktade ansikte och undrade om det, i någon påtaglig grad, skulle visa sig bli "the age of Aquarius".

Harmony and understanding

And love will steer the stars

Vilket, dear readers, knappast osökt för mig närmare in på att vara född i ovan tecken. Jag råkar, numer, besitta den möjligen fåfänga åsikten att man inte styrs av ödet utan av sina egna handlingar och vandringar. Så fuck att överlämna beslut till allmänt okända, icke verifierade yttre omständigheter. Men jag råkade, bara för att fan for i mig och jag behövde uppslag till en ny krönika, googla på mitt stjärntecken. De flesta knep är tillåtna.

Jag fick, för att ta några exempel, information om att jag har svårt att ta lätt på något, att jag är seriös och uppriktig, att jag betraktar livet på dödligt allvar, hyser inre oro, ofta drabbas av vankelmod och dystra funderingar. Plus, för att ta ytterligare ett par exempel, hyser öppenhet för att alla sanningar har luckor och vilar på förrädisk grund.

Inte undra på, i fall det råkar stämma, att jag blev författare och journalist. Men alla stjärntecken, antar jag, är designade för att ge ett hyfsat mått av tillfredsställelse och boost av egot. Det ligger i uppläggets natur.

Tillbaka till biosalongen. Hon och jag satt där, i princip axel mot axel; jag akut medveten, om jag uttrycker det så, om hennes fysiska närhet. Glöm inte att jag var 23 år. Annat nu, på gott och ont – oceaner mer luttrad, möjligen mer cynisk, mer genomskådande, som stjärntecknet antyder.

Hur det gick efter biobesöket, första dejten, och så? Jo, tack, bra – till och från ungefär ett år. Tills den kväll Vattumannen Nygren, lagom less på tjafs och av något som vagt påminner om en händelse, fick upp ögonen för någon annan på dansgolvet på Aveny.

Fortsättning följde.

Som så ofta, oavsett stjärntecken.

Christer Nygren

Mejl: christer.nygren@yahoo.se